2月11日美國啟動「印太戰略」兩周年，這是拜登政府最引以為傲的外交設計，白宮發表聲明宣示，美國推進印太地區走向「自由、開放、連結、繁榮、安全與韌勁」獲致歷史性進展，但刻意迴避美中戰略競爭核心議題，同時冷處理台海安全與台灣問題。這些微妙政治動作充分說明美國印太戰略面臨世局急遽變化的挑戰，必須適度彈性調整，賴清德政府如何因應新局勢將是520就任後的第一個壓力測試。

印太戰略 淡化台灣問題

拜登政府9日以國安會發言人華生名義發表印太戰略兩周年聲明，靜悄悄公布在白宮網站，內容洋洋灑灑，從日本、韓國、菲律賓、印度、太平洋島國、東協（ASEAN）、四方安全對話（QUAD）、澳英美三方夥伴關係（AUKUS），到加強歐盟、北約與印太地區合作關係。由於刻意淡化美中關係與台灣問題，凸顯當前世界局勢發展並非如美國所預期，有必要在與中國競爭的同時降低敵對。

拜登政府2022年2月揭櫫「印太戰略」，首要目標就是要圍堵中國勢力擴張，印太戰略列出5大目標，10項預定1到2年內完成的行動方案，其中對強化台灣國防及維持台海安全著墨甚多。根據印太戰略，美國與區域內、外夥伴合作維持台海和平與穩定，主要作為包括支持台灣自我防衛能力，確保台灣前途在符合台灣人民願望及最大利益的環境下和平解決。行動方案則聚焦強化威懾能力，美國將防衛自身利益，嚇阻對美國、盟邦與夥伴的侵略行為，其中包括台灣海峽。

但在印太戰略公布不到2周，俄羅斯入侵烏克蘭，去年10月又爆發自1967年以來最慘烈的以哈衝突，中東局勢陷入混亂，兩場出乎預料的戰爭衝擊印太戰略的構想與設計；同時中國在南海、台海的軍事動態持續升高，兩岸敵意與緊張情勢螺旋上升，在在顯示印太戰略的局限性與潛在風險，難掩當前美國在全球地緣政治捉襟見肘，無法同時面對三條戰線的困境。

為降低美中競爭的壓力與衝突風險，拜登政府目前積極推動美中全面恢復軍事溝通對話、禁毒合作、人工智慧（AI）對話、強化雙邊危機處理機制，以及兩國元首通話，台灣從美國慶祝印太戰略的雷達螢幕中幾乎消失。

軍援台灣 象徵超過實質

拜登政府只有在國務院的「美國對印太地區長遠承諾」的聲明中，以兩段文字提及台灣，其中包括發動《21世紀台美貿易倡議》，以及在符合美國長期以來的一中政策之下，美國首度運用數項安全援助權限支持台灣維持自我防衛能力，包括外國軍事融資（FMF）、總統撥款權（PDA）及國際軍事教育與訓練（IMET）。

雖然美台已簽署《21世紀台美貿易倡議》初步協定，美方主責談判的副貿易代表畢昂奇已確定離職，加上美國總統大選等因素，台美貿易倡議後續談判恐難以為繼；至於美國提供8000萬美元軍事融資、拜登運用PDA提供3.45億美元的軍援都是一次性援助，主要在彌補對台軍售延宕的缺失，象徵意義遠超過實質效果。

拜登對台灣安全的支持與保證無庸置疑，但美國本身國力及利益仍是其最優先考量，民進黨政府卻仍迷信美國會提供台灣毫無保留的支持。烏克蘭戰爭與中東衝突必然對台灣軍售產生排擠效應，美國國會「老虎小組」報告，現有19筆對台軍售共計220億美元，要遲至2027年或更晚才交付，我國防部卻回應台美將持續協商合作，運用多重軍事援助手段，彌補軍售制度不足，充分反映出消極、粉飾太平心態。

媒體最近大幅報導美國參議員通過包括以色列、烏克蘭與台灣為對象的軍事援助法案，其中提供有關台灣的19億美元是用來投資美國工業基礎，補充美國提供台灣武器，並非直接提供台灣軍援；此外，美國眾議院議長強生已表態反對，這項法案前途未卜。

美中關係逐漸回到正軌，雙方能更有效管控對台灣問題的歧見與風險，白宮國家安全顧問蘇利文歸功於軍事威懾與密集外交。美國可在印太戰略兩周年報告中展現彈性，民進黨一切以美國馬首是瞻，卻拒絕與大陸溝通、對話，這是台灣安全的最大隱憂。