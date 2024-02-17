國民黨取得立法院最大黨席次、韓國瑜搶下龍頭、前考試委員周萬來接掌秘書長，這三件事，是藍營重振國會戰場的三支箭。只是，朝野對決的勝敗，往往在電光火石之間，從近日國民黨立委連署在「常會」期間「開臨時會」來看，要想笑傲江湖，恐怕還欠東風。

依《憲法》第68、69條規定，立法院會期有「常會」與「臨時會」分別。常會，每年兩次，第一次從2月至5月底，第二次為9月至12月底；在兩段期間之外，若有1/4以上立委請求得召開「臨時會」。

因此，國民黨團連署在2月17日召開「臨時會」，儘管理由是「邀請行政院長陳建仁專案報告食安」，正當性十足，但立法院此刻已處於「常會」期間，又何來「開臨時會」的問題？這是基本議事規則。

更進一步來說，國民黨若真認定2月17日是報告食安的黃道吉日，那麼，2月5日韓國瑜召集朝野協商討論開議日，當下國民黨就不該同意敲定在2月20日，而是2月16日，如此才具備在17日邀請陳建仁報告的協商空間。換言之，無論報告內容再怎麼值得敲碗，國民黨主張在「常會期間開臨時會」，確屬於法無據。

雖然此次「烏龍臨時會」無傷大雅，但背後暴露的破綻令人驚心。因為，無論韓國瑜如何設法引導議事進程，又或是「立院教科書」周萬來能識破多少盲點與心機，立院攻防的主體終究得回到各黨團身上。

已掌握席次優勢的國民黨立委，是該嚴肅覺察自身對議事規則、立法沿革、實務慣例的不盡熟稔。這塊拼圖再不補上，將如同折翼的鴻鵠，志向再大，恐難避免被民進黨以小吃大。