2024年大選落幕，美中層峰對話持續深化，而台灣的政治迎來了朝小野大的新格局，總統當選人賴清德在國際的混亂局勢當中，如何帶領台灣穩住兩岸關係，將是只許成功不許失敗的嚴峻考驗。然而，以目前的兩岸僵局來看，民主盟國的支持力量再強都只是輔助，倘若想要試著重啟溝通，執政黨需要先傾聽人民希望維持和平現狀的期待。

在5月20日就職之後，賴清德政府將負責掌舵台灣的對外關係，不過，嚴格說來，台灣的外交政策跟兩岸關係向來無法脫鉤，或許在蔡英文總統執政8年，因為獲得國際媒體的關注度上升，讓民眾有台灣的對外關係大幅進展之感，可是如果進一步分析台灣受關注的原因，不難發現，外媒的目光焦點，僅僅鎖定在台灣高科技產業的關鍵地位，和台海可能爆發危機這兩大議題，而兩者引起重視的真正意涵，說穿了，就是崛起的中國讓西方世界感到不安。因此，台灣的外交政策想要脫離兩岸關係，採取背對中國面向世界的策略，乍看之下，似乎為台灣贏得國際能見度，在民主世界走路有風，但實際上，台灣人民得到的利益，跟民主世界為台灣創造出的光環亮度實在不成正比。

今天的台灣與8年前蔡英文總統上台時所面對的國際局勢大不相同，蔡總統的第一個任期，遇到美國川普政府從對北京友善，到全面轉變華府風向開啟貿易戰，造成北京在無法準確拿捏川普的政策之下，不得不採取相對被動的策略來回應，加上2019年的香港反送中事件，國際輿論風向給了台灣極大的支持。隨後，拜登上台，美國國內的反中氛圍已起，迫使拜登必須延續川普時代的強勢作為，緊接著又遇到烏俄戰爭爆發，讓全球支持民主盟友，反對強大非民主政體侵略他國的氣氛高漲。然而，這股風向，在去年10月以哈衝突爆發之後，又出現了微妙的變化。當美國力挺以色列，導致全世界眼睜睜看著巴勒斯坦老弱婦孺飽受戰火摧殘，加上烏俄戰爭陷入僵局，民主國家雖然想力挺烏克蘭，但心有餘卻力不足。就連美國的拜登團隊，不僅無法說服美國國會繼續支持，甚至在總統大選民調中，出現被挑戰者擊敗，無法連任的可能性。

不只面對全球風向出現巨大變化，作為政治領導人，即將上任的賴清德總統，因為務實台獨工作者的招牌，導致北京無法信任，不難想像，民進黨的執政團隊想重啟兩岸交流，幾乎是不可能的任務。然而，兩岸關係雖然緊張，北京對武統台灣，仍然多有保留，一方面，中國大陸內部確實有更需要優先處理的議題，另一方面，在國際局勢混亂的情況下，北京就算要採取行動，不能僅考慮兩岸間的軍事差距，而是需要時間釐清各國的互動關係，確保任何行動的成本能在可控的範圍之中。

面對兩岸的未來，維持現狀不追求台灣獨立，是目前台灣主流民意最有共識的現實。繼續執政的民進黨，如何傳遞絕對尊重民意，賴總統任內沒有推動台獨的計畫，應是短期內的首要任務。未來4年，若能利用北京強調民進黨不代表主流民意的論述，讓在野黨透過立法院的職能，扮演穩定兩岸關係的積極角色，而非堅持政黨對立，或許可以為兩岸互動創造具有善意的條件。

對在野陣營釋出兩岸交流空間，一方面，展現尊重6成在野民意，另一方面，也可淡化賴清德將強勢推動台獨的疑慮，於此同時，台灣也必須讓民主盟國了解，除了強化國防需要協助之外，兩岸溝通同樣重要。對於當前受國際混亂局勢困擾的民主盟友而言，台灣如能自己穩住兩岸關係，對各國控管風險不啻是一大助力。迎接龍年，台灣的政治領袖們應該謹記「亢龍有悔，盈不可久」的道理。與其竭力配合盟友的建議，不如傾聽期待和平的民意，讓世界知道台灣不只有晶片，還有需要被尊重的意見。

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）