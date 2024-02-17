民眾黨立院黨團日前召開記者會，提出國會改革的四大主張，包括建立國會聽證調查制度，強化人事同意權審查，增訂立委利益迴避規範，立法院經費使用應公開透明；以上主張也得到新任立法院長韓國瑜的高度共識。另外，國民黨亦推出國會改革五項方案，包含立法院正副院長選舉採記名投票，總統赴立法院進行國情報告，推動國會調查權和聽證權，制訂藐視國會罪等。

上述國會改革方案，過去多年來，從未看到任何一位民進黨立委的關心重視，亦未見到民進黨立院黨團的提案修法，只因立法院在民進黨掌控多數席次下，早已失去監督政府的功能，甚至淪為行政院的立法局。

此次立院新會期開議後，隨即要處理國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等4名委員人事案，未來新國會的人事同意與審查權是否有改革作法，以符合最新民意，將是全民關注的焦點。

台灣已是多黨政治與多元社會的民主國家，但近年來在民進黨完全執政和「黨意高於民意」下，不論監察院院長或中選會主任委員，皆是由黨籍色彩濃厚人士出任，嚴重破壞上述機關「政治中立」的屬性；現有15名大法官、9名考試委員亦全由蔡總統提名「偏綠人士」擔任，讓司法、考試兩院也蒙上陰影。

未來為少數總統與少數國會的新政治局面，民進黨政府不能再有獨攬五院權力、一黨獨大的私心用人；藍白兩在野黨也應合作修法並徹底發揮「人事同意權」的監督功能，以重新落實我國五院本應「權力分立與互相制衡」的憲政精神和民主政治原理。

人事同意權的改革方向，筆者認為有兩大修法重點。第一，未來不論獨立機關或合議制委員會的委員（如考試委員、監察委員、大法官或中選會、公平會、NCC委員）都應採政黨比例代表制，不能全部由綠營人士擔任，以能真正反映出台灣社會的多元民意。

第二，未來應修法並賦予立法院有人事罷免權。目前立法院在行使各項人事同意權後，對於這些「政務官」性質的中央級首長卻沒有任何的事後監督權力。導致一些極有行事爭議、處事不公、且嚴重傷害獨立機關公信力的主任委員，例如NCC主委陳耀祥的關閉中天新聞台、護航鏡電視過關等案，雖曾遭到輿論極大的批評與在野黨立委的質疑，仍然我行我素，漠視外界觀感，主要原因就是現行立院並無有效的制衡或嚇阻機制。

過去8年來，民進黨掌控下的立法院，只會通過有利於蔡政府的法案，並幾乎全力封殺在野黨的提案；更有甚者，應公正行使職權的獨立機構，竟也成為民進黨的附隨組織，使得整個政府的專業形象受損。未來對於一些不適任的官員，立法院可參美國國會的彈劾制度，即賦予立法委員除有「同意權」外，也有人事「罷免權」，才能實質監督官員。否則每次發生政策錯誤或有重大爭議情事（如促轉會的東廠事件），只要求官員道歉或期待當事人主動辭職，都不是真正的解決問題之道。

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（作者台灣首府大學前校長、中選會前委員）