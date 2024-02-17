2024年的台灣總統大選結果再度見證了國民黨的失敗，民進黨成功保持了執政地位，延續了自2016年政黨輪替以來的政治霸權。雖然在選前民調中顯示有高達6成的民意反對民進黨，但其中超過2成5放棄國民黨支持民眾黨，顯示台灣政治版圖正隨著地緣政治情勢轉變而改變。

這樣的結果也再次確認了自2016年以來台灣政局的綠色優勢。要理解台灣政治版圖發展趨勢，不能忽略太陽花運動以及2016年大選過程所帶來的影響。許多政治學者指出，2013年的太陽花運動是國民黨衰落的開端，2016年更是崩解的驗證。國民黨要再度崛起，個人建議須走過以下的「三二一，齊步走」步驟：三個認識、二組路線、一項堅持，團結一致向前行。

首先，三個認識包括對選民、對自己以及對局勢的認識。政黨領導者應該要能辨識自己的支持者和潛在支持者，而不是花費過多心思在討厭國民黨的選民身上。國民黨的價值在於台灣的穩定，兩岸的和解，以及中道不懈的精神。對於台灣的內外局勢，民族認同上國民黨必須在史實的基礎上有清晰的認識，以站在自由民主陣營為中華民族開拓民主政體的典範。

其次，國民黨需要兩條路線：組織經營通路化和宣傳內容影音化。國民黨必須建立通向各層面社群的通路，並將宣傳內容注入新世代的溝通模式中。內部與決策機制需要機動靈活的運作方式，捨去由上而下改採多中心的運作，不論是專職還是義務幹部都應該具備這種理念，以呈現積極性與開創性。

最重要的是一項堅持，國民黨是中華民國的建國政黨，我們必須堅定捍衛憲法，尤其是三民主義五權憲法，這是立國根本是國民黨的榮耀也是使命，絕不是包袱，應與時俱進的打磨讓人民了解其優點，不吝於宣傳。

然而，過去10年國民黨的領導中心經常變動，使得黨務發展不穩定。國民黨在黨產凍結下朝向內造化發展，往往為了眼前的選票而放棄了自己的立場，忽略了政黨的核心價值。我們必須傾聽民意，但絕不能輕易改變自己的理念。政黨的穩定性和可信度來自於對理念的堅持、制度的捍衛以及代表人物形象的塑造。

面對目前的局勢，國民黨必須挑戰自我，重拾領導地位。要扭轉局面，就要堅定地走「三二一，齊步走」的道路，這樣才能創造新的局面，也給始終支持我們的人民一個交代。

然而，這並非易事。國民黨必須全面檢討自身的組織架構和運作方式，以確保其能夠有效地回應時代的需求和挑戰。需要更加開放和包容的政治文化，讓更多不同背景和觀點的人都能夠參與到政治決策中來。同時，也需要加強對青年一代的吸引力，讓他們成為國民黨的未來。

總之，為了台海的穩定，我們需要一個全面的改革和再出發的國民黨。透過「三二一，齊步走」的發展策略，讓國民黨應可再度展現出其作為中華民國建國政黨的榮耀和責任。

（作者為國民黨前副祕書長）