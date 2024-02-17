此次總統與立委選舉結果非常詭異，3組人馬都可以宣稱勝利，未來發展不是大好就是大壞。綠營依舊盤據總統府；藍營成為立法院最大黨，並搶下立法院長及副院長龍頭位置；民眾黨選票進帳不少，暫有鼎足為三之勢。

但也各有隱憂，賴總統有6成選民不認同，在國會是少數，將來在政策（如反核）、法案、人事（如NCC、監委、考委、大法官等）各項預算，都將操之在野黨手中。

國民黨這次選舉有起死回生之勢，但黨內山頭複雜不亞於民進黨，經常以私人利益為重，不把黨及國民的利益放在最優先。中央常務委員的名額多於候選人，因為登記先要交5萬，當選後要交50萬，沒有愛黨利民之心，何必跟自己荷包過不去。

至於柯文哲說話顛三倒四、翻來覆去已成慣犯，雖獲得20%的選票，總算沒有追隨台聯黨、新黨及親民黨而立即泡沫化，但因此大吹大擂，做假民調，說年輕人及大學生都投他，其實這些是對藍綠都失望的賭爛票，潮水退後就知道沒穿褲子的就是他。

這3組人馬，不論是對於五缺、核電、防疫、幼兒被餵毒等議題，及近日台糖的豬肉片含西布特羅等事件，均未待真相釐清、事理辨明，就反射性的以意識形態、政黨、派系、個人利益相互攻伐。特別是拿了政府預算的「三民自」等媒體，製造假新聞、撕裂社會、弱化國家以利中國大陸統一台灣，應該予以嚴厲譴責。鑑於民進黨執政的壞亂體制、搞一言堂，反民主而行，日後不論3黨何者執政，都應該要確實承諾，黨政軍退出媒體，特別是執政黨，不可再以國庫補助任何一家媒體。

目前3黨人馬各有優勢，也各有挑戰，如不能以國家利益為先、人民福祉為重，再相互攻伐，必將共毀。為國家長久之計，首先3黨應立即修法（憲），比照多數正常國家總統選舉，若第一輪投票各候選人皆未過半，前兩名再投票一次，以獲得至少過半人民支持，促進政局穩定。

其次，當今之道，台灣的領導者須以伯樂自許，尋覓出千里馬並善用之，責無旁貸。台灣自從李登輝以降，再也沒有如經國先生時代啟用孫運璿、李國鼎、趙耀東之流的人才，只剩下陳時中、陳吉仲、陳耀祥之類的不學無術之流，只能供在野謾罵以消怒氣。

再者，期許在野過半的新國會，就以當初提出的國會改革優先立法，然後扭轉不婚、不生、不養、不活的困境，讓婦女有生育的權利，懷孕生產得以留職留薪，至子女3歲甚至6歲，並隨時可以復職。

最後是稅制改革。當年馬英九執政，以清廉勤政自持，兩岸關係和緩，又穩住全民健保，避免健保財務危機至少10年，社會呈現祥和之氣，扁政府時期的高自殺及家庭暴力率頗有下降之勢。但天下無完人，他重用被財團把持的財政部長，將遺贈稅由50%減為10%，營利事業所得稅由25%減為17%，圖利財團及富人，導致受薪者普遍低薪，貧富差距加大。現應全面改革，提升資產利得稅，大幅降低薪資所得稅，反轉目前薪資所得總額已下降到只為GDP43%，根本是在懲罰創造財富的勞動者的稅制。增加的稅收，用以補助中小企業對生育婦女留職留薪的費用。

中央及地方應將前述的生育率、自殺率、貧富差距、家暴率、犯罪率等，列為施政指標，如逐年惡化滿2年，就自動下台，重選換人執政，或許因此可以救台灣。以上是非常艱鉅的工作，需要無比的魄力及折衝，台灣未來能夠團結還是更加惡鬥，就靠這3組人馬的良心及智慧了。

（作者為前衛生署長）