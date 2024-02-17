從黃大米到富國島，春節的話題焦點集中在旅遊，證明觀光是後疫情時代的重要元素。然而民進黨在春節前夕給旅遊業的「大禮」，卻是禁止赴陸團客，這等於是要把台灣旅客推給習近平來照顧，賴準總統真的想好了嗎？

旅遊業把話講得很白，政府要怎麼區分「團客」與「自由行」？禁止組團只會催生出「地下團」，結果是台灣旅客化整為零，自己坐飛機到大陸集合，然後由當地旅行社接待，這很明顯是把台灣旅行社的生意推給對岸。

然而天有不測風雲，找大陸旅行社萬一吃了虧，是沒有辦法像找台灣旅行社有履約保險、品保協會等保障，要在台灣向大陸旅行社提告更是難如登天，這是給習近平「照顧台灣人」的機會。

從「統戰」的角度看，國台辦出面擔保旅行社，既證明「兩岸一家親」，又能彰顯對岸是台灣人的後盾；而在商言商，保證了旅遊品質，吸引台灣旅客赴陸觀光，也對大陸產業有利。民進黨禁止團客赴陸，非但沒有「反制」的效果，根本是作球給對岸殺。

2018年對岸啟用M503北上航線，民進黨取消春節加班機來因應，讓台灣人民無法返鄉；2024年又因為M503禁止赴陸團客，增加台人旅遊的不便。可見民進黨對北京的「反制」手段非常有限，而且都是以傷害台灣人民為代價。

當然，對抗是一個姿態，有時候本身就是目的，不能讓台灣人民覺得「政府一點辦法都沒有」。可是台灣人民真的要兩岸對抗嗎？在2024大選之後，是個值得思考的問題。