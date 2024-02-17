美國一面倒的軍事支援以色列、在聯合國以一票否決各國的巴以停火，善待巴勒斯坦人的提案、公然放任以色列進行種族屠殺。引起民意反彈，遊行抗議。為了害怕得罪盎猶資本財閥，紐約華爾街的金融、銀行及律師機構公然下令，員工不准在辦公室討論巴以衝突以及反猶反以的議題，違者開除去職，一時華爾街機構的員工噤若寒蟬。哈佛大學的學生組織發動善待巴勒斯坦人的呼籲，貼海報發傳單。盎猶資本財閥要求哈佛大學交出學生領袖的名單，公佈並恐嚇名單上的學生，將來永不雇用，一時哈佛大學及學生噤若寒蟬。

美國的哈佛大學、麻省理工、賓州大學因為校園出現反猶反以，聲援巴勒斯坦的學生活動。盎猶資本財閥在國會動員57個議員攻擊這三家美國頂尖的大學，要求大學董事會解聘校長，否則將停止傳統的捐獻。於是賓州大學校長Magill不甘受辱，立即辭職。哈佛大學校長Gay以其博士論文處理不當而辭職。傳統上常春藤盟校是獨立行政的，但是資本財閥的黒手無所不在。

2018年川普總統掀起對華貿易戰，挑起仇中反華的民粹情緒、2019年更利用新冠病毒來自中國，掀起毆打侮辱華裔亞裔的風潮、然後藉國家安全的理由，在華裔眾多的學術界科研界調查迫害華裔學者。華裔學者人心惶惶，有的回國、有的自殺、有的入獄。使得在美華人的人身安全遭受威脅。

美國大城市無家可歸的貧窮人數已經高達65萬人，他們在城市的街道旁，公園裡搭建帳篷，寄居其中，流浪成災，形成可怕的貧民窟。但美國政府對此視若無睹。

2011年美國人反抗大公司的貪婪不公和社會的不平等，超過百萬的群眾在紐約及其他40個城市，同步發動占領華爾街運動，群眾遊行的口號是「我們是99%」，這是美國少見的大規模社會運動。但是美國立即出動強大的警力，在各城市同步粗暴的棒打、腳踢、辣椒水、電擊棒、催淚彈，武器盡出，大肆逮捕，迅速弭平了這場社會運動。媒體配合，降幅報導，如今已消失無蹤。國家的警力及媒體都在為盎猶資本財閥服務。

行政權擁有國家80%的資源及人力，立法司法兩權根本無法與之抗衡，所謂行政立法司法三權分立只是口號。美國川普擔任總統以後，因為痛恨穆斯林國家，以總統行政命令禁止穆斯林國家的人民入境美國，即使已經取得入境簽證也立即作廢。使得在飛機上的乘客忽然落地後不得入境、美國公司的外籍員工回國渡假探親後不得返回美國工作、美國的留學生回國渡假探親後不得返回美國求學。一時間造成無數的痛苦困擾。等到受害族群在各地法院提出告訴以後，總統的行政命令才逐漸被各州的法院推翻。但曠日廢時，社會早已付出了巨大的成本。

美國憲法賦予總統宣布國家進入緊急狀態時，可以繞過國會，直接執行總統的行政命令。川普總統要求國會撥款57億美元建築美國墨西哥邊界的圍牆，阻止中南美洲的人非法進入美國。國會拒絕撥款後，川普就宣布國家進入緊急狀態，總統以行政命令撥款，建築圍牆。食髓知味以後，川普在任期內宣布了40幾次國家進入緊急狀態，可以不經過國會，胡作非為。因為國家進入緊急狀態後，各州的政府必須配合緊急狀態，花錢動員軍警醫院消防民防。久了之後，川普一宣布，許多州就宣布不願跟隨，以節省無謂的浪費，國家法制形同兒戲。

但是國會立法權也好不到那裡。議員並不在意監督政府，而是在意政黨內鬥，扯政府的後腿，拖垮執政黨政府的政績。有的議員強迫國防部在本州設立軍事基地，強迫聯邦政府在本州設立辦公室等，意在瓜分國家的資源用於本州，可以爭取連任的選票。不少議員拿外國的好處，圖利該國。譬如拿了台灣的好處，美國國會這幾年制定了超過一百件的友台法案，雖然多數毫無意義，卻能向島內展示台美的緊密關係，助長台獨的氣勢。譬如前國會議長裴洛西，拿台灣的好處，執意在2022年出訪台灣，刺激中國大陸，引發了台海危機，對中美台俱無好處，只為了個人利益，興風作浪。

司法權同樣皮漏百出，審檢分立的檢察官屬於行政權，檢察官遂成為總統的鷹爪。譬如拜登總統動用了聯邦司法部DOJ、聯邦調查局FBI、紐約市、紐約州、喬治亞州等地的地方檢察官等，指揮國家司法資源對川普起訴抄家，從盜竊機密文件、欺詐背信、逃稅漏稅、性侵騷擾到操縱選舉，有37項罪名，法院的案子排到200多個。

理想的聯邦最高法院大法官應該是公正廉潔的法學泰斗，可是美國總統都是以相同的黨派意識形態挑選提名人選。目前美國的9位大法官，有兩位涉嫌過去對女性部屬及同學性騷擾，有一位接受了商人朋友花費數十萬元豪華旅遊的招待。

因為司法預算不足，監獄不夠，美國的司法非但不積極的推動司法正義，維護善良風俗，反而是司法退縮。譬如全美40個州通過法律將大麻毒品合法化、對$950以下的搶劫，警檢都採取放任的態度，重創美國零售商產業，每年损失近1000億美元。

2023年12月，因為科羅拉多州最高法院認定川普操蹤在2019年1月6日的國會暴亂，犯了叛國罪，裁定川普不得參選該州的總統初選，接著有廿多個州採取同樣行動。聯邦最高法院迅速的渾沌的以各州不得意圖影響總統大選為理由，制止了科羅拉多州最高法院的決議。

為了有利於民主黨長期的選票基礎，拜登總統採取移民寬鬆政策，引發大量非法的西班牙裔移民湧入德州，德州在其邊境河道設立鐵絲網阻止移民渡河。聯邦最高法院基於人道，兩次裁定必須拆除鐵絲網，但是德州不服。德州國民警衛隊甚至和聯邦的邊境巡邏隊發生對峙。這時全美25個支持共和黨的紅州調動國民兵馳援德州，聯邦與州政府矛盾對立漸成常態。

種種跡象看來，美國及盎猶標榜的自由民主人權普世價值，行政立法司法三權分立，這兩套都腐敗不靈了。世界要走出新的社會主義，以民為本的道路。

（作者為中美論譠社理事）

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