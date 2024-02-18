針對金門周邊海域2月14日發生台灣海巡艦追逐大陸漁船導致翻覆，釀成2死的意外事件，至今餘波盪漾，民進黨立院黨團說「中方疏於管制、睜一隻眼閉一隻眼的不作為，才會引發遺憾事件」，有意把責任推卸給大陸，這種缺乏人道主義的發言，除了激起大陸民間的眾怒之外，對於兩岸意外事件的處置毫無幫助。民進黨如何理性的面對兩岸糾紛，看來過去的經驗還不夠，尚需一段學習的過程。

金門大陸漁船意外事件，大陸國台辦發言人朱鳳蓮率先表示，我們對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件，向台方表達強烈譴責。大陸的說法，等於是把事件先定調為「嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件」。

民進黨推卸責任

但是民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤卻宣稱，為了確保海域漁業資源，過去立法院曾跨黨派提案，對於大陸或外國漁船越界等情事，要求政府提升查緝。也呼籲中方應該要求中國漁民不要再跨界非法捕撈，更不要做賊喊抓賊，讓台灣漁民權益受影響。幹事長洪申翰也說，是因為中方疏於管制、睜一隻眼，閉一隻眼的不作為，才會引發遺憾事件。

民進黨缺乏善意的發言，國民黨立委馬文君在接受媒體訪問表示，台灣方面要設法妥適向對岸溝通，即使執法無虞，也要講求人道，以免兩岸負面效應加劇。她更憂心地提醒，大陸方面先前已否認海峽中線默契，在台海區域塑造新常態，不能排除未來在金、馬周邊海域創造新常態的可能性，相關態勢不利台灣戰略空間與台海安全穩定，台灣應審慎應對。

事實上，金門與廈門之間過於接近，畫界本身就相當困難，部分台灣人士把這起意外事件視為大陸是要打「法律戰」，有些分析過當。要知道，小金門島與廈門島最近距離不到6公里。大金門島與大嶝島上在建的廈門翔安國際機場，最近距離不到4公里。限制界線與廈門島最近距離為2.4公里，與廈門翔安國際機場最近距離為0.8公里。

在兩邊那麼近的距離下，就海域劃分來說，金門、馬祖周圍的所謂「限制線」、「禁止線」，都是台灣單方面劃定的，並非兩岸共認合法的作為。而且，這些線都劃到大陸的眼皮底下，把大陸漁民傳統的打魚區都劃進去了，原本就是不合理的。這些年來，大陸之所以沒有主動去打破這些不合理、不合法的所謂「線」，就是大陸認為兩岸同屬一個中國，是一家人，才會有所謂的「睜一隻眼，閉一隻眼」。

大陸網民呼籲拿回執法權

如今，意外事件發生，台灣方面急於定調是大陸要進行「法律戰」，這是無中生有的事，反而讓大陸思考是否採取法律作為。大陸就有網民呼籲，我們該認真理一理台灣海峽的執法權了。既然，我們已經宣佈「沒有海峽中線」，就應該把海峽所有海域的執法權都拿回來，在金門、馬祖海域就更不允許有台灣的「執法」單位存在，把他們都驅離到台灣島邊上去，讓台灣海峽，特別是金門、馬祖海域成為兩岸人民共同的家園。

可見，一起意外事件若無限上綱到政治、法律或族群的議題，以民進黨缺乏兩岸協商管道與經驗來看，只會讓事件惡化成兩岸之間的仇恨，相信對於大陸方面認真看待「兩岸一家親」的訴求，也不見得有利。所以，雖然大陸國台辦定調這是一起「嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件」，但其中還是不忘提及「兩岸同胞感情」，這個「感情」就是一種民族的訴求，並非只是空泛的、無情的一種「想像共同體」。

因此，不管民進黨是否接受兩岸是同一個民族的訴求，起碼也該學習兩岸如何協商與和平相處之道，不必事事都要從仇恨與對抗的角度出發，讓兩岸毫無寧日，這才會讓天佑台灣。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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