總統當選人賴清德選前開的選舉支票，未來必然面臨兌現壓力；而蔡政府留下的諸多財稅問題，勢將成為新政府的包袱。在「大撒幣」激情過後，國家財政這個「庶政之母」，必然面對支出膨脹的窘境，前途恐難趨於樂觀。未來如何有效控制支出成長、公平合理的推動稅制改革，正考驗新政府的能耐。

蔡政府即將執政八年，宣稱還了8,000億元的債；但在其執政期間，舉債數大於償債數，尤其是特別預算浮濫編列，幾乎全來自舉債，故債務餘額仍在持續增加。其中用於國防武器採購、公共基礎建設等支出，具公共財性質，能夠讓當代及後世子孫受惠；然其支出計畫是否經得起嚴謹的成本效益評估，將錢用於刀口上，不無疑問存在。

賴清德的競選政見中，主張推動「0～6歲國家一起養2.0」，擴大公共化及準公共化托育能量；全面落實高中職學生免學費、補助私立大專院校學生每人每年3.5萬元學雜費、提供公立大專院校弱勢助學每人每年最高2萬元；推動「長照3.0」，擴大長照服務涵蓋率等。這些政見在高齡化及少子化發展趨勢下，以及降低青年就學負擔上，或有其必要性，卻必然衝擊財政負擔與結構，其財源何在？當需未雨綢繆。

台灣現行的各項社會保險制度，例如勞保、健保、農保、國民年金保險等，財務並不健全。以往政治人物為了爭取選票，刻意壓低保費，扭曲制度設計，產生「道德危機」問題，嚴重衝擊社會保險制度的永續性，已經留下許多後遺症。未來這些制度應該追求財務自給自足，合理收取保費，嚴格控制支出，提升管理效率，維護財務健全性，避免面臨制度失靈現象。至於社會上的弱勢族群，政府應積極主動照顧，以期增進所得分配上的公平性。

在國營事業拖累財政方面，台電、中油等公司為了配合不合時宜的能源政策，大量進口煤及天然氣，不但欠缺經濟效益，也製造空氣污染等外部不經濟性。由於政府在該等國營事業之經營及定價上，賦予太多的政策性任務，偏離市場機制，以致虧損累累。

其中低價補貼雖可降低使用者負擔，卻增加政府及全體納稅人的負擔，不合公平正義原則。

政府面對國防安全、社會安定、經濟發展、人才培育、公平正義、環境永續等方面的財政需求壓力，如何公平有效率的籌措財源，努力擴大稅基，推動稅制改革，已經勢難避免。或許有人認為，最近政府稅收年年超徵數千億元，是個可喜的財源，其實並非全然如此；稅收預估與實際嚴重脫節，反而凸顯政府在稅收預測上呈現失靈現象，故政府必須加強數目字管理能力，以期矯正稅收呈現一片大好的「財政幻覺」，不應再以稅收超徵來掩蓋財政不夠健全的本質。

進言之，近幾年稅收雖然大幅超徵，卻並沒有明顯改善財政體質，租稅負擔率（即總稅收占GDP比率）依然偏低，只有13％、14％左右，實難配合新政府在職能擴大上的需求；也就凸顯稅收面的「小政府」如何支應支出面的「大政府」之根本問題。為了兌現大選承諾，新政府必須努力合理徵稅，落實稅制與稅政上的改革。例如台灣的營利事業所得稅率為20％，在全球比較下已屬相對偏低；然而政府為了加強對某些產業別及功能別的發展，仍長期提供大量的租稅減免，且減稅項目益形浮濫，成為戒不掉的癮，不但扭曲資源配置，也嚴重影響稅收及租稅公平性。至於綜合所得稅，免稅額及扣除額的項目不斷增加、金額不斷提高，造成課稅所得比重嚴重偏低。

又如營業稅率需合理調整、加強財產稅徵收，以及開徵碳稅或能源稅等。直言之，改善租稅結構，提高租稅負擔率，期使稅基、稅率、稅收間維持良性的互動關係，增進稅制公平與效率，應成為新政府的努力目標。

其他被普遍詬病且長期存在的問題，例如財政收支劃分法已約25年未修，中央集權又集錢現象仍在，統籌稅款分配方式屢生爭議；地方財政僵化又困窘，人事費比重過高，基準財政收入難以支應基準支出；國有財產及非營業基金之管理欠缺效率等，凡此種種，未來新政府應拿出魄力圖謀改進。