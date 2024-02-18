今年台海是否充滿凶險？談論此一問題，離不開11月的美國總統選舉，中國大陸的對台戰略，以及中美各自在今年如何消減於己不利的變數。

說北京的對台戰略是「和平統一」，是對也錯，因為所謂「和平」是一個相對的概念。目前的台海現狀若從軍事層面看，與10年前相比，同樣都是「和平」，但最顯眼的差別是「海峽中線被抹掉了」。因此我們可說，10年前是「強和平」，現在是「弱和平」。

原則上，只要雙方沒開火，都可稱為和平，但誰也不能否認，現在的「和平」狀態比10年前更動盪，也更接近統一終點。

「和平統一」的正解，是溫水煮青蛙。手段可以是「追求兩岸同胞心靈契合」，也可以是藉由「內化台灣」逐漸將青蛙煮熟。軟硬兩手以圖達標，我會更具體地稱為「逼統」。

逼統戰略的核心要求，是由北京掌握統一節奏，而不是由華盛頓，更不是由台北。關鍵在於，武統這個選項雖永遠存在，但在和平統一戰略下，它屬於打亂節奏的最差狀況。畢竟，何時訴諸武力，不完全操之在北京，台美都有可能觸擊按鈕。

所以，我們看到中國大陸在軍事方面的準備，可謂緊鑼密鼓，但在政治與經濟層面，時軟時硬，甚至有點拖泥帶水。簡單說，在軍事面加緊準備好面對最壞狀況，同時在其他層面務求掌握事態節奏，就是當前北京的對台戰略。

明確地說，北京萬萬不願意在今年被打亂節奏，2024由於是美國總統選舉年，且川普又可能回鍋，風險特高。

為什麼大陸不希望在今年發生極端狀況？多數觀察者大概都會說是因為大陸內部的經濟問題需要處理，此一論點沒有錯，畢竟當下對岸正面對經濟轉型週期。不過，經濟並非唯一考量，另一個重要的原因是，軍事層面還沒完全準備好。

意思並不是說，中美在台海現在開戰，解放軍會輸，或頂多慘勝，而是我們得認知，北京的軍事準備要達到「輕鬆獲勝」，甚至「不戰而屈人之兵」的目標。關鍵不在輸贏，因為中方必勝，關鍵在於快慢，若不能速戰速決，後頭的麻煩事就會暴增，深度影響中國發展。

若美軍研判，中方的軍事能力不但能短時間占領台灣，還能進一步占領關島，那麼中方就達到不戰而屈人之兵的目標，而這就是美國賣台的時候了。

因此，今年的美國總統大選，北京會希望台海維持一定的和平狀態，以免被打亂節奏。另一方面，拜登政府也有同一願望，以免台灣問題干擾他的選舉。

而若今年，台海確實在軍事層面上相對風平浪靜，這意味著北京並不希望川普當選。

北京並不是不知道，標榜孤立主義的川普回鍋，在世界的一盤大棋上有利於中國，但在大陸內部的經濟轉型期，川普同時也是超大隻黑天鵝。

川普揚言，若當選，會對中國徵收60%關稅。雖然歷史告訴我們，「關稅人」在中美貿易戰上遭到挫敗，但「川普幫」可不這麼認為。前貿易代表萊特希澤將貿易戰的不光彩歸咎於疫情，他至今仍堅持認為，當年的做法是有效的，而且未來有機會仍會這麼做。而美國經濟學家咸認為，川普回鍋，就是萊特希澤回鍋。

誠然，中國製造業實力雄厚，全球布局完整，並不怕美國的關稅戰，但考慮到處於經濟轉型的中國以及共產黨的保守性格，很容易就會滑入多一事不如少一事的思維裡。特別是，經過3年的較量，北京已摸透了拜登的戰法，而相較之下，川普行事確實較不容易預測。

如果北京不希望川普當選，那麼至少在今年會與拜登達成一定程度的默契 —— 別在台海生事。需要強調的是，中斷ECFA這類兩岸經貿爭端，在中美博弈的一盤棋裡，根本不算個事。所謂「生事」，是指很容易滑向中美開戰的嚴重事故。

根據美國眾議院「老虎小組」統計，美方至今尚未交付台灣的軍購金額，高達220億，部分可能延宕至2027年，部分甚至沒有交付日期。

另根據美國智庫卡托研究所統計，金額是192億美元，其中57%是傳統武器，28%是「不對稱」武器，14.9%是各種彈藥。

王毅與蘇利文於1月底在曼谷的會晤，一般認為是美國在紅海問題上求助於中國，而中方似乎交換到令人滿意的條件，美方則在台灣問題上進一步妥協。這或許意味著台灣對美軍購的再一次延遲。

此外，美參議院甫通過的953億美元對外援助(含台灣)，按例遭到中方以及川普的抨擊，但眾議院那一關還沒過，援助是否會交到台灣手上，何時交付，全是未知數，也全是拜登可以與中方交換的籌碼。對此，中方前駐美大使崔天凱公開在華盛頓說 —— 北京不會陷入台灣戰爭陷阱。

簡言之，在美國大選年，北京持續對華盛頓釋放維穩台海局勢的各種信號，有軟有硬，意圖為川普與拜登在台灣問題上可能的飆車劃下紅線。川普敗選時，台海危機曾一度在引爆邊緣，中方顯然不希望這種選舉戲碼重演。

節奏，是一切的關鍵。無論下一屆美國總統是誰，北京都不希望統一節奏被打亂，因此也都會有因應方案。從崔天凱的表態可知，華盛頓的好戰分子就是要打亂北京節奏，而這些好戰分子已被川普標定為政敵。誠然，川普的孤立主義有利於中國，但反過來看，「孤立主義」亦是川普勒索中國的最佳利器。

原則上，無論川普或拜登當選，隨著中國軍事準備的日益完整，中美「交易台灣」已滑向不可逆的趨勢，對北京而言，差別只是哪個美國總統的「要價」比較高而已，而這卻不好判斷。

無論如何，今年台海的凶險程度大致已經確定了，有陰霾有小雨不會有暴雨，但明年之後就很難說了。當然，賴清德絕對不會好過，只是一時間，兩岸還不至於走到攤牌的地步。2024，大概率是暴風雨前的寧靜。（作者為專欄作者）

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