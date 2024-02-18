因為台灣大選，從大選前到除夕過年，這是我在北京的八年工作生涯中，第一次扎扎實實地在台灣待滿一個月。回台灣第一關要面對的，不是選舉文章如何寫、如何展望明年工作計畫，而是如何和平地與父母同住屋簷下一個月。

這些年我的衣櫃裡有兩種衣服，一種叫在北京的穿著，另一種叫回台灣能穿的。後者清一色優衣庫，沒有露出肩膀、胸部、背部任一部位。但穿著，僅是吃穿日常的一個關卡。

另一個關卡是「吃」。我媽對我和姊姊從小奉行「不准喝飲料」的家規，當我和我姐年過三十、抗爭多次後終於家規放鬆了，「無糖茶」可以被放寬。

偏偏我超愛喝台灣便利店的各種有糖飲料，只能在外面喝完再找個便利店或捷運站丟垃圾。為了家庭和諧，忍耐與妥協是必要的，這是我熱愛獨居的其中一個理由。

當然，掌控欲強的父母雖可怕，但也有溫柔的一面：我父母非常能容忍我在職場上的不長進。這些年我在北京的職場哲學是：面對不合理的要求和道德綁架一律不給面子開罵，就算必要的工作應酬也一律不喝酒和拍馬屁。主打「我一個人，沒有軟肋，會做好本職工作、會對得起薪資，但你少煩我」。多年來雖然能做事，但情商不高所以陞官無望。

我爹雖然很「爹」，但知道我的職場處世哲學後，並未教導我「要忍耐、要伺候領導」，反而某天在飯桌上，告訴我一個故事。

爹：你知道我當了一輩子公務員，發現哪種人活得最好嗎？就是不求陞官的人。

我：？

爹：我以前有個同事，總說自己能看到鬼，整天神神叨叨。同事和領導都超級怕他。

我：天哪他一定會被排擠，後來怎樣？

爹：沒怎樣啊，他平時工作也能做好，沒給人抓到什麼把柄。但太神經了，大家都怕，所以不論哪任領導，有重要工作都不敢交給他，結果這傢伙一輩子沒陞官，但平安順遂地退休了。

我爸平時不太會跟我們相處，我想這是他想親近小孩的方式。

●台灣父母催婚的迂迴戰術

家人相處，有忍耐、有溫情，但在過年時還是逃不掉一關：希望你找對象。

各位如果上小紅書，很多台灣朋友會告訴你「台灣不盛行催婚」、「台灣不催」。是的，在台灣人口負增長已經不知道邁入第幾年的當下，「明著催」的台灣父母確實沒那麼主流。

但台灣父母有自己的迂迴戰術。

以我家為例，礙於台灣「現在誰還催婚啊，落伍了吧」的主流政治正確，我媽絕對不會承認自己「催婚」，會使用各種不同方式。

第一，稱讚型催婚。

在鏡子前面鋪粉化妝，我媽看著我，我臭美：女兒漂不漂亮？

我媽：漂亮！

我：嘿嘿！

我媽：阿北（伯伯）家的某某某，結婚了。

我：幾年前就結啦。

我媽：我同事的女兒，也在北京，我跟你說過的誰誰誰。男方家還行吧，給他們在北京的哪哪買了個房子。

我：我知道啊你說過了。

我媽：哎，我女兒這麼好看哎！結果怎麼哎……

我：啊哈！你是不是要說為什麼都沒有嫁人？你要催婚對吧？虧我都跟大陸朋友說台灣父母比較開明，原來你也想催！

我媽：我哪有要催！不是催啦，就是跟你說如果碰到好的男生，還是要約會啦。

我：我平常有約會啊！

我媽：好啦好啦，我就是問問而已！

第二，「因為你一個人在北京我才擔心」的苦肉型催婚。

我和我媽一起看電視劇。

我：我發現你不對勁。

我媽：？

我：你以前不催婚的，是不是這幾年看太多大陸電視劇被傳染了？還是因為你朋友現在在家照顧孫子，你羨慕了？

我媽：才怪！是因為你一個人在北京我才希望你結婚！

我：欸欸？

我媽：你看你姐在台灣，也是一個人，我都不擔心的，也不會要她嫁人。但你一個人在北京啊，我才希望身邊有人照顧你。不然你回台灣？這樣我就不擔心啦！

（我姐路過，表示「媽只是放棄我了，你回台灣她照樣催，因為她還沒放棄你」。）

我媽：不是催婚啦，就是問問而已。

第三，「我才不催婚」的催婚。

我媽看著我姊姊養的郭傑明（寵物貓），「要不要吃蝦蝦？還是你想睡覺啦？還是要找你阿姨玩？」

她看看傑明，看看我，然後轉身給傑明煮蝦子。

我：你對傑明太寵了啦！

我媽：哎，沒辦法……

我：吼！你是想著：因為沒有辦法伺候孫子孫女，只能伺候一下傑明，對吧？我太清楚你想什麼了！

我媽：哎，有碰到合適的還是要出去約約會。

我：我有約會啊，只是沒碰到任何一個讓我想跟他結婚的對象。你難道想要我跟一個不合適的過一輩子？

我媽：那當然不行！就是如果有合適的，不要排斥。

我：那你催沒用，要碰上。

我媽：我才不催婚！只是跟你講不要排斥婚姻，有合適的可以考慮，我才不催！

然後轉身，剝蝦子、把蝦子切成一塊一塊的適口分量，喂傑明。

這是郭傑明。（作者提供）

●遊子回鄉的心情

眾所周知，漂泊在外的遊子回鄉，通常心情是一條Ｖ型起伏——

一開始興高采烈，父母把你當祖宗；大概一周過後你就變孫子，面對父母只能忍氣吞聲，心中默念「再忍個幾天」；到了要回鄉前一刻，一方面離情依依，歎父母老去，另一方面想到自己家裡滿櫃的啤酒飲料泡麵又鬆了一口氣。

每一年似乎都這樣，但又有點不一樣。

我媽越來越不避諱和我談生老病，與離別。比如我們家的房產證在哪裡？家裡有哪些值錢的東西？以及希望往後如何安排？

（我爸收藏諸多古董，深信有幾個是清朝末年的花瓶，我媽特別給我指出有哪幾個是寶貝。）

可能有人會覺得過年何必談這個，但一年也就見這麼一次面，我們家不太傳統、沒有什麼避諱的，我也珍惜每一次見面機會，想多瞭解父母。

此次回台，去高雄祭拜了故去的親人，不自覺與我媽聊起往後。

我：以後你遠去，我把你擺在家裡吧，煮麻油雞也可以留一碗給你。

我媽：不要擺家裡，我要塔位。

我：那很貴耶！小小一個還沒有家裡舒服。

我媽：老媽有錢！

我：你再想想吧，反正我就是問問而已。

我就是問問而已。

我可愛又控制狂的老媽大概也知道，我的人生已經沒有什麼她能插手的——不管是婚姻、生子還是工作。就算我在北京失業，我回台灣也會去賣奶茶，才不會讓她控制。她知道的。

雖然，我在她面前還是不敢喝含糖飲料啦。

●哪有催？就是建議而已

每次要回北京前，我都會跟老媽徹夜長談。每年她都會跟我說「要好好工作！」

是的，我媽從小到大，把女性的獨立看得比什麼都重要。她要我和姊姊多讀書，希望我們學歷越高越好，因為這樣子女孩子才有更多選擇。

每一次跟她聊天，她第一個問題，一定是問我「有沒有好好工作啊？」

正因為這樣的家庭觀念，所以這些年我雖然事業發展有限、雖然情商不高，但很努力工作。

很努力，一步一步紮實地走，並且相信，就算目前看不見太大成果，自己在人生路上一步一腳印的積累，仍是有意義的。

她才不是那種很傳統的、只愛催婚的婦女呢！

想到此，我抱抱她，問：老媽，你今年最大的願望是什麼？

「你找個固定的男朋友，然後嫁出去。」

「你看，你還說不催婚！」

「哪有催？就是建議而已。」

（郭雪筠/台北女孩看大陸）

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