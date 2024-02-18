行政院長陳建仁日前在行政院新春團拜時說，過年時向所信仰的天主請求原諒，坦言過去1年做錯很多事，也盼國人多擔待。外界好奇究竟做了哪些錯事？畢竟民進黨執政鮮少承認錯誤，但從近來執政團隊對赴陸禁團令和台糖瘦肉精事件的反應，陳揆顯然仍不知錯在哪裡？

立法院20日開議，陳建仁的「看守內閣」將依法向新國會進行施政報告、總質詢等，而依過去慣例，內閣進入看守階段有三大特色，包括不進行重大決策、凍結人事和減少重要經費支出。

但新國會執政黨面臨「朝小野大」窘局，過年前爆發的瘦肉精事件和禁團令成為新會期焦點，在野立委摩拳擦掌，甚至拋出提前開臨時會、要求陳揆提前就食安專案報告等，都讓過去一黨獨大的民進黨立院黨團不以為然，頻頻反嗆。

就連處於看守的陳揆也不安於室，對於瘦肉精事件下指導棋，要求衛福部與農業部邀集學者專家盤點肉品檢驗及各採集操作階段可能的汙染風險；綠委林俊憲嗆要台中市長盧秀燕到立法院備詢，顯然民進黨要把矛頭指向盧秀燕和台中市府，但這違反地方自治原則。

另對農曆年前突然推出的赴陸禁團令，在野立委質疑於法無據，要求政府提供法令依據，觀光署竟搬出新冠期間的防疫公函及《發展觀光條例》、《旅行業管理規則》來搪塞，綠委甚至引《兩岸人民關係條例》瞎扯。說穿了，這道行政命令就是蔡英文、賴清德「抗中」的政治工具而已。

陳內閣開春就把「看守」變成「格鬥內閣」到處挑釁，新國會開議恐更加紛擾不休，是該懸崖勒馬了！