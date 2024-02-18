從14日下午一艘大陸快艇在金門北碇島海域翻覆，至今已過5天，最新消息是國台辦發言人朱鳳蓮二度發聲，指金廈水域的「禁止、限制水域」根本不存在，福建海警局隨即表態，將加強海上執法，常態巡查，維護漁民生命財產安全。陸船2人落水死亡事件欲小不易，實因兩岸關係惡化後沒了對話管道，在我方新舊政府轉換之際，兩岸更應防止惡意螺旋不斷攀升。

金廈水域最窄處3公里不到，金廈漁民傳統捕漁區雖因歷史因素，有了「禁止、限制水域線」、類海峽中線的默契存在，承平時期兩岸交流密切，即使出了意外也能迅速解決，但2016年蔡政府上台至今，兩岸溝通管道中斷，互信基礎不斷削弱的結果，善意「存量」不再，必然是凡事都往壞處想。

海巡署金馬澎分署稱，當天漁船侵入禁止水域0.86浬，相當禁止線內1500公尺處，「中國籍快艇『無船名』越界作業，立即執行驅離，但該船拒檢不慎翻覆。」聲明已顯出諸多疑點，「快艇」顯然非漁船，無法明證漁民作業，很可能是民間業者將漁船改裝遊艇承辦遊覽；且快艇無船名，或就是業者無法辦「三證」的原因。按陸方《遊艇安全管理辦法》，遊艇須具備船舶檢驗證、所有權證及國籍證，外加駕駛證才能出海，翻覆船舶極可能屬非法載客。

且據事後報導，落水4人無一是福建人，來自四川、重慶及貴州，和靠海為生的當地漁民天差地遠。當然，事件真相仍待釐清，但若相較兩岸緊密交流時期，這樣的憾事發生機率極低。畢竟「遠親不如近鄰」，金廈交往比兩岸還親，廈門供水給金門，日後可能供電供瓦斯，金廈交流透過「小三通」也好、海上小額貿易也罷，兩地水乳交融不在話下，只差「國旗」不同。

沒了溝通管道，惡意螺旋不斷上升，好事就容易變壞事，輿論不斷發酵就是個明證。近日陸媒不斷提到，漁船出海只要加速，就進了金門的禁制水域，「要漁民怎麼生存？」也有網友諷華夏幾千年歷史沒見過這等事，「全方位碾壓情況下，把對方當祖宗供著」。台辦承受了更多壓力，輿論甚至上綱上線到「都死人了，態度還是強烈抗議。」

當然，也有理性網友強調，北京官方希望兩岸「維穩」，這是下這盤棋的主要考慮。但如果不是呢？如果福建海警船到金門 禁止、限制水域「宣示主權」，如同大陸軍艦突破海峽中線進到我方12浬，或如同前往釣魚台護漁，如果北京拿金廈水域「試水溫」，這劇本該怎麼寫呢？

期盼此事件真相早日水落石出，我方若執法不當也該究責。更重要的是，從M503事件到赴陸旅遊禁團令，兩岸已堆砌不少誤解。在我新舊政府轉換之際，民進黨政府宜展現善意，讓金門縣政府與對岸開啟對話，主動化解爭議。（作者為資深媒體人）