中國外交部長王毅參加一年一度的慕尼黑安全會議，歐美輿論多認為王毅此次身段柔軟，不再追求「戰狼」風格，反映了北京希望與西方改善關係的需求。不過，在台海議題上，王毅在慕尼黑的論述與以往不同，出現了一些值得關注的新訊號。在賴清德即將上任、兩岸因金門陸船事件驟然緊張的背景下，王毅在慕尼黑強調兩岸關係大方向：促統與反獨同等重要。

王毅在此次慕尼黑安全會議上的涉台論述，較具新意的話是：「要堅持一個中國的原則，就應該支持中國的和平統一。要想維持台海的和平穩定，就必須要堅決地反對台獨。」若比較陸方過往言論，前半句話比較罕見，後半句話比較常見，王毅此次重申「台獨與台海和平水火不容」，這句話正是源於2022年北京發布的第三份對台白皮書。不過，將「堅持一中」與「支持和統」進行邏輯聯結，就大陸官方在國際場合的涉台論述而言，尚屬首次。

北京向來對「一中原則」有三段論的說法，此次王毅則更進一步，提出「堅持一個中國原則就應該支持中國的和平統一」，背後有兩點考量：首先，「支持和平統一」在去年舊金山「拜習會」提出後，很快成為北京在國際、對美國等場合談台灣議題時的高頻詞，這當然是針對近年來國際社會要求「兩岸問題和平解決」的呼籲而來。北京前所未有地在國際場合強調和平統一，除了澄清不會貿然對台動武外，也意在提醒各國，兩岸終局安排只會有統一選項。

其次，將「堅持一中原則」與「支持和平統一」掛鉤，或許因為北京意識到近年來「一中」在國際社會遭到虛化。美方將「六項保證」公開納入「一中政策」，G7、北約、印太等全球或區域性峰會也聲援台灣，各國與台灣的準官方交往引發北京高度不滿。因此，王毅在此次慕尼黑安全會議上，首次拋出「要堅持一中就要支持和統、要台海和平就要反對台獨」的「新兩段論」，也就是呼籲各國奉行一中政策，不支持台獨的表態不能流於表面，而是要轉化為對中國和平統一的認同。

觀察中國大陸長期的對外、對台議程推動模式，「造輿論」始終是一個重要環節。以王毅在慕尼黑拋出涉台「新兩段論」為例，北京下一步可能推動反獨與促統並重、並聯，預先在國際社會製造輿論。賴清德上台後，除非民進黨新政府改弦更張、承認九二共識，否則大陸今後對台灣的每一個反獨動作，都希望轉化為促統的實質成果，而且大陸所有反獨促統的手段，無論是否帶有強制力，都會以「和平統一」的名義展開。

如果從上述角度思考，無論是蔡政府任內，大陸軍方打破海峽中線、機艦直逼領海領空，還是近期金門陸船事件後，陸方否認金門周邊存在「禁止、限制海域」，並出動海警巡邏，再結合王毅要求國際社會「支持和統」的新兩段論，北京對台新策略呼之欲出。（作者為智庫研究員）