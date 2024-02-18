美國前總統川普再次角逐總統大位，共和黨初選所向披靡，對拜登的全國性民調亦遙遙領先，令世界各國坐立難安。川普再起代表MAGA（讓美國再次偉大）右派保守勢力水漲船高，美國「孤立主義」復辟，原本脆弱的世界秩序更是雪上加霜。對520就要上台的賴清德而言，若認為美中關係將因川普當選而「脫鉤斷鏈」，情勢對台灣有利，將是最危險的政治誤判。

美中脫鉤斷鏈對台不利

最新民調顯示，川普以40%領先拜登的34%，民主黨希望利用司法審判否定川普候選人資格的策略，大致已失效。美國大選變數仍然非常多，但川普領先的態勢，讓國際社會在關注之餘，對川普重返白宮後對全球政治可能的衝擊與破壞憂心不已。

「川語錄」最新金句是北約組織（NATO）國家必須付「保護費」，「你不付帳單，就得不到保護，非常簡單。」川普隨口一句立即產生強大漣漪，若連《北大西洋公約》第五條的「共同防禦」承諾都可背信，不但美國信譽掃地，更等同明告俄羅斯，可以對不願增加國防預算付「保護費」給美國的國家為所欲為，以美國為核心的民主國家歐洲防禦網一旦出現裂痕，必將波及印太與其它地區。

令人警惕的是，美國極端右派保守勢力抬頭，已蔚為風潮，隨著烏克蘭戰爭的拖延，接近50%共和黨人認為美國對烏克蘭的援助過多，川普更助長了這個民意趨勢，共和黨強力阻擋拜登政府援助烏克蘭、以色列、台灣的法案，某種程度就是呼應川普的訴求。美國外交走向將取決於11月的總統大選，但長達至少9個月的空窗期，及難以預測的選舉結果，讓許多國家對配合美國出現遲疑，更升高世局的不確定性。

被福斯電視公司炒魷魚的美國政治名嘴卡爾森，不惜引發爭議訪問了俄羅斯總統普丁，正是右翼輕蔑社會主流觀點的典型事例。卡爾森想藉訪問普丁重建媒體聲望，並誘導普丁呼應他的保守主義訴求，普丁趁勢辯解他入侵烏克蘭的正當性。川普一向仇視新聞媒體，任何對他的負面報導都是「假新聞」，唯獨與卡爾森心心相印，還表示要考慮請卡爾森成為他的競選夥伴。

川普與卡爾森都是極端保守派，除意識形態，人格特質也極為相似，為了目標，社會、道德規範可以擺到一邊。川普拒絕承擔國際責任不令人意外，國際社會憂慮的是為了結束烏克蘭戰爭，美國可以與普丁打交道、妥協。

民進黨迴避最惡劣情境

2年前烏克蘭戰爭爆發，「今日烏克蘭，明日台灣」的說法即成為全球性議題，各方論點莫衷一是。即將出任美軍印太司令的海軍上將帕帕羅的判斷非常務實，他在國會任命聽證會中警告，烏克蘭戰爭不會嚇阻北京以武力奪取台北的決心，中共關注的焦點不是俄羅斯侵略行動成功或失敗，而是要從中記取教訓，以期對台灣軍事行動能造成快速、敏銳的「既成事實」。

川普已經放話，未來他出任總統後，中國所有商品的進口關稅將提高60%，美中貿易戰、經濟戰、外交戰、科技戰將更趨白熱化，為降低對中國大陸的依賴，可能不惜全面脫鉤斷鏈，美中關係斷崖式下墜，必將動搖美中共管台灣問題的基礎，導致台海安全形勢加速惡化，台灣首當其衝。

民進黨曾對川普及共和黨懷有憧憬，特別是川普於2016年11月當選總統，蔡英文於12月致電祝賀，引發許多政治聯想。但根據陸續公開的資訊，川普很後悔與蔡英文通電話，前美國國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文透露，川普時代華府公開機密是「川普不關心台灣」，川普還曾面告中國官員，他不在乎台灣。

川普從不掩飾對台灣的冷淡，他曾經形容，中國是美國白宮總統辦公室的書桌，台灣不過「筆尖大」，因此不值得美國出兵保護。面對媒體追問，他總是以各種理由規避、搪塞，甚至說台灣搶了美國90％的半導體產業。

距520賴清德就職還有3個多月，最近系列事件使兩岸敵意加劇，隨著川普當選機率升高，負責任的政府應對潛在「最惡劣情境」採取預防措施，只是民進黨迄今仍如鴕鳥般拒絕面對。