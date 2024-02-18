自2016年殲-20第五代隱形戰鬥機首次交付給中國人民解放軍空軍以來，估計已向12個空軍旅服役。據報導，由於生產率的提高，還有四個旅已於2023年開始部署殲-20，其中兩個旅已得到確認。殲-20是中隊級別服役的兩個第五代戰鬥機之一，另一個是美國的F-35單引擎戰機。中國的隱形戰鬥機攜帶更大的雷達和射程距離更遠的導彈，並且比美國對手飛得更高更快。與F-35不同，殲-20是專為高強度空對空戰鬥而開發的。

殲-20在解放軍空軍中的精英地位，意味著它的部署位置長期以來一直是空軍戰略重點，以及被認為是最大威脅的指標。從2016年中到2021年底的5年半時間裡，殲-20交付給了5個空軍旅。其中，距離上海不遠的蕪湖空軍基地的第9航空旅和位於廣西省桂林市東南部的第5航空旅，都靠近台灣海峽。

隨著產量大幅增加，據估計有7個空軍旅在2022年和2023年接收殲-20，該級飛機入駐深圳附近佛山空軍基地的第4航空旅也使殲-20距離台灣海峽不到650公里。據報導，武夷山空軍基地的第41航空旅已於2023年開始接收殲-20取代殲-11B戰鬥機，但未得到完全證實。這些戰鬥機距離海岸僅220公里，距離台北450公里。因此，已確認有3個空軍旅在台灣海峽附近部署了殲-20，而第4個旅有極大可能也有。據估計，解放軍有12個旅部署了殲20，其中10架已被充分確認。

對於殲-10等其他解放軍戰鬥機，以F-15以外的所有西方戰鬥機來說，駐地地點嚴格控制它們可以部署的任務類型。然而，殲-20最顯著的特點之一是，其航程幾乎比任何其他戰鬥機都要長得多。其作戰半徑超過2000公里，是美國F-35和F-22五代機半徑的兩倍多。這使得殲-20能夠從中國大部分地區的基地為台灣海峽戰事做出迅速的行動，並且不需要在空中加油。

一個著名的例子是東北地區遼寧省鞍山空軍基地的第1航空旅，該旅於2021年1月成為第四支接收殲-20的空軍部隊。鞍山基地所在的位置相當適合殲-20執行中國東海岸沿線的防空任務，也很適合執行進入朝鮮半島或橫跨東海的行動。

然而，儘管距離台灣不到1800公里，第1航空旅的殲-20仍具有在台灣作戰的強大能力。尤其考慮到該戰鬥機的霹靂-15飛彈的射程非常遠，1475型主動電子掃描陣列可以追蹤很遠距離的目標，又更加具有在遙遠戰區的作戰優勢。該飛彈是迄今為止該地區所有戰鬥機中射程最遠的。

2021年初殲-20首次部署到鞍山時，北京海軍專家李傑強調第1航空旅從鞍山近台戰鬥的卓越能力，並評論：「殲-20其實沒有必要部署在沿岸地區，因為殲-20的航程距離(作戰半徑)超過兩千公里，行動範圍足以覆蓋中國大陸的沿海省份和台灣。」

殲-20的巨大航程意味著預計能夠從基地為台灣海峽行動做出重大貢獻的旅數量增加了大約兩倍。這具有顯著的優勢，比如使解放軍空軍能夠在該國領土深處的基地進行作戰，從而在機場受到攻擊時，能夠更堅強地維持作戰。儘管殲-20因其快速增長的戰鬥潛力而受到越來越廣泛的讚譽，但其超長航程是一個重要但經常被忽視的屬性。在該飛機的特點中，這可能具有最大的戰略意義。

相較之下，西方戰鬥機依靠攜帶多個外部油箱和空中加油來在這樣的範圍內作戰。這不但使得戰鬥機無法秘密行動，也使它們容易增加非隱形加油機被擊落的風險。自1980年代以來，西方戰鬥機的射程遠低於蘇聯和後來的中國戰鬥機。儘管F-22本來預期能提供遠程能力，但該飛機的問題意味著其航程比上一代F-15和更輕型F-35短得多。

（作者AbrahamAbrams為東亞軍事和安全專家，近著《殲-20空中威龍：揭密中國軍事崛起下亞洲第一架匿蹤戰鬥機》）

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