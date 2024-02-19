總統與立委大選落幕，立法院長選舉也已完成，照理說這會是一小段的政壇休息時期，不致於有太大的政治事件發生，讓大家專心過年跑行程去，誰知蔡政府以看守政府之姿，宣布暫緩國內旅行團於今年6月後出團大陸，還擺明了就是反制對岸「不友善措施」，此事一出，在政壇掀起一番動盪。

看守政府此舉傷害合法業者經營權益，又無法真正傷及大陸利益的舉動，本已顯得愚蠢與意氣用事。之後遭國民黨立委翁曉玲爆料禁團令未有法源依據後，竟馬上搬出《發展觀光條例》第53條第1項，以國家利益當擋箭牌，暗指旅遊業者傷害國家利益。

新科綠委沈伯洋也出來陰陽怪氣，要在野黨團結配合執政黨，通過執政黨欲立的反中法律。一搭一唱，實讓人感到這個政府都要下台了還「務虛不務實」。更可悲可嘆的是，這樣的「務虛不務實」還將隨著沈伯洋等立委，繼續在未來4年延續下去。

首先，觀光署現在振振有辭，宣稱旅遊業者出團大陸損害了國家利益，那麼傷害國家利益的事情難道不是「一天都不該幹」嗎？怎麼蔡政府還允許出團3個月，直到5月底都還可以出團，賣國的事情連一次都不應該搞，不是嗎？

更嚴重的是，「國家利益」這樣重的帽子，豈能單方面由行政單位逕行認定？難道連一次公聽會或座談會都無須開，政府說了直接算數？那這還配得上稱為一個完全的民主國家嗎？

若在全國法規資料庫搜尋「國家利益」四字，可跑出77項中央法規，那是不是歸這些法規管轄的個人與人民團體，遇上國家利益通通都只能「跪迎聖旨」？古有曹操挾天子以令諸侯，都2024年了，難道民進黨要搞「挾國家利益令人民」嗎？

另一個角度看此事，禁團令對大陸觀光業產值的影響金額，對比大陸的巨大量體，根本微乎其微。禁團令真正傷害的是國內業者的利益，蔡政府莫非是把觀光業者都當成「共產黨在台附隨組織」，認為傷害他們的利益就是傷害中共利益，是一場「成功的報復」？

除蔡政府發表站不住腳的國家利益論之外，長期以中共認知戰專家自稱的民進黨新科不分區沈伯洋，也發表了他一套怪論。

沈伯洋強調，由於中共對台一直搞法律戰，「台灣想要反制，還要尋找法源基礎，嘗試解釋舊的法律來應對新的M503狀況，捉襟見肘。」、「現在是應該要有一個通盤的應對中國法律戰方式，在符合憲法以其他法理原則之下，訂定通盤性的法律戰對策，並藉由立法方式堅實法源基礎。」同時更要藍白立委配合，一起打擊中共對各縣市的統戰，以及管控TikTok在台作為。

奇怪？觀光署都說禁團令依據是《發展觀光條例》第53條第1項，早有法源依據了，沈伯洋還在說什麼「捉襟見肘」，是在打臉蔡政府嗎？

再者，照沈伯洋這種無限上綱的邏輯，大陸對台發動的戰爭，豈只是法律戰一項？為了打擊我國，大陸四處搞金錢外交，還大肆擴張軍備，我國是不是也要「對等反制拚下去」？有這個實力與資源嗎？

總而言之，兩岸之間當然有對抗的一面，也有威脅的一面。但解決之道絕對不是禁團令這樣粗暴，傷己不傷人的作為。以小抵禦大，最能立竿見影強化的是軟實力，如此粗暴傷害國人利益，只是讓國際社會驚覺我國還不是完全的民主國家而已，對台灣有害無益，爽到民進黨，害到台灣。（作者為網路媒體工作者）

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