本月初交通部觀光署突然宣布原訂3月1日開放組團赴大陸的規定，預計執行到5月底，6月1日起國內旅行社將不准組團赴大陸旅遊。政府宣稱再度發出禁團令的理由是陸方並沒有針對我方開放旅客赴陸觀光做出正面回應，同時，大陸又逕行改變M503航路運行方式，因此請旅行社立即停止招攬赴大陸的旅行團。

過去3年受疫情的影響，旅行業者苦撐待變，好不容易等到3月開放，沒想到還沒成行，又再度接到禁團令。結果禁團令造成國內各方撻伐聲不斷，旅行業者甚至揚言不排除在520新總統就職當天走上街頭。事實上，政府不顧旅遊業者的死活任意調整政策，這是不合人情；而在新政府上台之前，屬於看守性質的政府突然做出重大政策的轉變，這是不合常理；台灣是法制國家，政府要限制人民的自由必須要有足夠的法律依據，否則就是政府違法。現在看起來，禁團令就是一個不合情理法的規定，政府應立即停止這個不適當的政策。

首先，長久以來，赴大陸旅行一直都是國人首選，疫情前赴陸旅遊人次最高曾達到每年600多萬人次。疫情時政府宣布暫停國人赴陸旅遊，大多數國人可以接受。但現在疫情結束，國人赴國外旅遊已完全恢復，唯獨組團赴陸旅遊還沒開放。好不容易政府宣布3月開放組團赴陸旅遊，但限制每天2千人，雖然此數目與過去每天將近2萬人次相比少了許多，但對旅行業者仍非常有幫助，卻沒想到，現在政府又突然宣布禁止組團，讓正在努力組團的業者不知所措。

問題是，雖然政府不允許組團赴陸，但卻無法阻止國人自行前往大陸，很多觀光客就化整為零，自行前往大陸，然後在大陸再組團旅行。但此種作法對於觀光客的保護少了很多，很容易造成消費糾紛。

其次，一般來說，為了尊重新任政府，看守政府不適合做重大政策的改變，尤其是新的禁團令規定6月後禁止再出團，這已完全干預到新政府的行政權，顯然極不合理。不過，也可能有一種情況，就是現在的政策轉變根本就是下任總統要的，在前後任總統想法一致的情況下，現任政府做出此政策調整就不會顯得太突兀。

問題是，以中斷國人赴陸旅遊來反制大陸沒有對等開放，或反制大陸改變M503航線，是對大陸不友善的舉動，這會是未來賴清德總統想要的嗎？如果真是這樣，那麼未來兩岸關係的發展就更令人擔心了。因此，賴清德應該現在就表態，否則就更不合理了。

第三，遵守民主法制是台灣人最自豪的地方。而《中華民國憲法》賦予國人有遷徙的自由，即使過去兩岸關係起起伏伏，但自從開放國人赴大陸探親後，政府從沒有禁止組團赴陸旅遊。疫情期間，政府依據防疫禁令禁止國人組團赴陸，但去年5月防疫中心已解編，理論上相關的限制也都失效了，現在政府已沒有法律依據來限制國人組團赴陸旅遊。

沒想到日前觀光署拿出《發展觀光條例》與《旅行業管理規則》，指出其中有規定「損害國家利益」，所以禁團令是有法源依據的。如果這種說法成立的話，就表示政府只要搬出所謂的「國家利益」或「國家安全」，就可以為所欲為了。請問這樣的政府，心中還有「法制」可言嗎？

總之，禁團令不但嚴重限制國人的行動自由，也讓旅遊業者的生計大受影響，對於兩岸關係的發展也極為不利，這完全是一個錯誤的政策。希望現任政府能立即懸崖勒馬，重新開放國人赴陸旅遊，這才符合全體國人的利益。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）