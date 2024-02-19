大陸漁民不幸落海罹難。大陸的憤怒，台灣似乎一點都不瞭解。

有媒體人跟名嘴，言之鑿鑿的說，對方不是捕魚，而是走私。但現在，地檢署調查偵查都沒完成。海巡署跟媒體報導，也互有矛盾。大陸漁民，兩死兩生還。在事件真相完整呈現之前，不該斷言，說是走私。

但台灣上下，都自認沒錯的關鍵，在於對「越界」的認知。我守我的界，說，海巡執勤哪有錯？說對方犯法，追捕哪有錯？甚至說是對方侵門踏戶太過分。

台灣人以為自己沒有錯，原因是，台灣自己在金門畫了一個「界」。這個界，包裹著著大小金門跟所屬島嶼。向內第一層，台灣定義為「限制水域」。更往內，叫做「禁止水域」。最裡面，才是大小金門及島嶼。海洋委員會主委管碧玲，跟海巡署就說，大陸快艇，已經進入到了「禁止水域」。意思是對岸「闖入」了台灣的「界」。對方「越界」了。

但是，看一下金門附近地圖。大小金門，距離廈門才幾公里，散布在廈門的大門口。整整齊齊的，就堵在那。廈門出海口，完全被金門卡住。實在實在太近了。然後，再在大小金門跟所屬島嶼外，向外大大畫一圈，說是我們的界。整個廈門、附近港口城市，就幾乎被金門給封住了。

金門這一片海域，以前可都是福建廈門的海域。是1949年以前的廈門跟福建漁民的傳統漁場，跟船隻行進的正常必經航道。金門的人也都是這樣，經過這片海，從泉州跟廈門，來到金門。

金門跟廈門之間，原本並沒有界。是後來國共內戰，台灣自己界定，自己畫的。

關鍵是，大陸從來沒有承認過這個「界」。大陸不曾承認過台灣在金門畫下的界，一如不曾承認過「海峽中線」。只是過去以來，基於種種原因，跟歷史緣由，以及對台灣的善意。金門也砲戰停火了。所以，基本上寧願忍讓，一直隱忍。

要知道，金門畫的這個「界」，是佔盡了便宜。佔的，是廈門的便宜，福建的便宜，大陸的便宜。

小三通需要航道，犧牲的是廈門的漁民，不是金門的漁民。金門機場的運作，以及台灣與金門之間的飛航，廈門處處退讓幫忙。更不要說，金門連水都沒得喝。最後，是大陸歷盡千辛萬苦，在兩岸艱難的政治環境下，把泉州珍貴的的水源，源源不絕的輸送給金門喝。而其實，水對泉州來說，也是重要資源。

金門這片海，卡住了廈門的咽喉。但金廈之間，並不是只有經濟利益的爭奪，或是國共內戰的慘烈，更有共享跟合作。或是扶持。更悲哀的是，金門人，其實都來自泉州與廈門。說到底，金門人無非是泉州人與廈門人。兩岸也不過分治幾十年，竟忘了，這一片海，並不該由金門獨享。

台灣對於自畫的界，已經享受慣了。覺得這就是我應享的地盤。甚至在台獨氛圍下，自認為跟大陸，是兩國的關係。你認真的嗎？真以為是兩國的關係？台灣這樣看這一條自畫的界，那大陸還能忍多久？台灣這樣，是要逼大陸面對現實，解決問題了。

兩岸，不可能一直「維持現狀」下去的。更不可能如趙少康所願的「兩岸繼續各自分離100年」。最終，不是台獨完成最後一哩路，就是中國統一。

而這一次金門海域的衝突與悲劇，台灣海巡的強勢作為，以及台灣事後的，理直氣壯的態度，在台灣的氛圍與角度下，都邏輯自洽。但，這當然也只會激發大陸基層，對台灣的仇恨與憎恨。更會讓大陸真正警醒。

金門卡在廈門大門門口，還封住整個海面路徑，讓廈門處處受制。台灣在大陸門口，大陸豈能不受牽制？大陸的善意、退讓與犧牲，如果反而讓台灣認為理所當然。甚至還因此增添了「畫海分離」的底氣，甚或是台獨的柴火。那麼，大陸，再怎麼不願意，也只能解決。不然，難道讓你自立門戶，還把這片海一併搶了？

兩岸不統一，台灣只會一天比一天更台獨。再怎麼交流，都無法彌補越來越多的矛盾。悲劇，也只會越來越深重。直到，沒有了這個界。（作者為作家）

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