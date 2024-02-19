日本首相岸田文雄解散自民黨派系搶救政權，策略並未奏效，依據日本時事通信社最新民調，岸田內閣支持度跌到16.9%，不支持度突破6成達60.4%。雪上加霜的是，長期與自民黨聯合執政的公明黨，因鬆綁「防衛裝備轉移三原則」問題，關係陷入緊張。

岸田鬆綁防衛三原則

岸田首相去年底召開臨時閣僚會議及國家安全保障會議，修改《防衛裝備轉移三原則》及其實施方針，鬆綁日本防衛裝備出口限制，允許在日本生產或組裝的武器，可以出口至授權日本生產的國家。此為解決美國軍工產能不足的燃眉之急，但同時開啟日本武器出口的巧門，二戰結束後日本長期堅持的「和平主義」，將因而動搖。

新版《防衛裝備轉移三原則》及其實施方針規定，若事先獲得日本同意，授權國可將日製武器出口至第三國，但排除戰爭中的國家。換言之，美國不能將日製武器轉交烏克蘭、以色列。新規還允許戰鬥機用發動機及機翼等重要零組件出口美國，並允許進口國在日本輸出的「救援」及「運輸」裝備上搭載有殺傷力的武器。

此次修改是日本武器輸出的重大政策轉向，但未經國會討論，更未取得公明黨的充分理解。日本輿論憂心將助長國際衝突，並加深民意對岸田內閣的不信任感。岸田鬆綁《防衛裝備轉移三原則》雖有深化美日安保合作的用意，更為即將啟動的日本、英國及義大利共同研發第六代戰機預做準備，日本計畫透過共同研發、出口第六代戰機以降低成本，但公明黨對出口具殺傷力防衛裝備，尤其對「戰爭中的國家」提供武器態度保留，堅持「和平主義」原則。

岸田為尋求共識，啟動自民黨與公明黨的政調會會長協商，自民黨鬆綁《防衛裝備轉移三原則》態度堅決，兩黨能否獲致共識不無疑問，若自民黨無視公明黨立場強渡關山，可能危及兩黨的共同執政關係，為自民黨在眾議院選舉造成負面影響，進而升高政黨輪替的可能性。

岸田為延續自民黨政權，不得不與公明黨磨合，避免「自公聯合內閣」瓦解，同時須思考《防衛裝備轉移三原則》改弦更張對中日關係的衝擊，此牽動日本經濟與安全的利益，須慎重以對。自、公兩黨應不致暴走。

岸田對中外交持續舊金山「習岸會」精神，希望重修「戰略互惠關係」基調。剛上任的日本駐北京大使金杉憲治貫徹對中溫和路線，摸索穩定雙邊關係的路徑。但大陸外交界認為，不論是強硬亦或是溫和，只要日本不停止對中國的敵視，兩國關係就不會有大變化。為營造和解氣氛，岸田與金杉在春節時對華人發表賀詞，希望中日關係欣欣向榮，蒸蒸日上。

中日人員往來漸恢復

中、日政治關係雖處於低點，但雙方人員往來逐漸恢復。大陸官方智庫「中國旅遊研究院」發布報告，預測2024年中國出境旅遊人數1.3億人次，較去年增加49%，日本在有意願前往的旅遊目的地中，排名僅次於香港，仍是大陸觀光客的首選，受福島核廢水排海的影響有限。

美、中競爭下，中國雖仍是日本的主要貿易夥伴，但貿易依存度正在下降，若「政冷」擴及「經冷」將使中日關係的結構改善更形困難，不利穩定日本周邊安全形勢。立憲民主黨眾議員太榮志認為，中國加入TPP有助於穩定中日關係，日本應協助中國。

若將「去風險」上升為「去中國」，建「小院高牆」形成「對中脫鉤」，不會使印太更安全，經貿仍是拉住彼此關係的重要紐帶，為建構區域安全無可或缺的基礎。各界對2025年大阪世博會能否舉辦，仍存疑慮之際，中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌率先主持世博會「中國館」動工儀式，展現支持日本的姿態。任鴻斌並率領中國企業家代表團出席在東京舉行的「中日經濟界對話會」，向日本企業招手，希望繼續擴大在陸投資，推動構築互利共贏的產業鏈與供應鏈。

《防衛裝備轉移三原則》的鬆綁，可能是中日關係的黑天鵝，但不至於使雙邊關係傷筋動骨，縱使日本允許向第三方國家提供武器，亦無涉日本開啟對台軍售的巧門，民進黨政府不必過度解釋岸田內閣的防衛政策轉軌，以此想像日本軍援台灣，與岸田內閣同步拉緊兩岸經貿與恢復人員往來才是正途。