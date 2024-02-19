新國會20日開議，對於委員會召委席次，民眾黨團總召黃國昌19日重申不強求，卻反嗆藍綠若屆時白營主張的議案排不上議程，「有辦法對台灣社會交代嗎？」儼然把自己當作全民的代言人，藍綠都得為他開路。

本屆立法院的組成，藍綠白三黨不過半，擁有8席的民眾黨成為關鍵少數，不過民眾黨本身似乎只看到「關鍵」兩字，卻忽略了自己是「少數」，從立法院龍頭之爭開始，一路大玩兩手策略。

儘管立法院長最後選舉，藍綠白都投給自己推出的人選，國民黨的韓國瑜也順利當選。但民眾黨先是擺出「待價而沽」姿態，以「國會改革」名義，讓國民黨和民進黨院長候選人都去「面試」拜碼頭，最後都證明只是虛晃一招。

當時的民眾黨也跟此次召委選舉一樣，表明不會與個別候選人私下協商或利益交換，直到爆出「電話門」綠白扯破臉，外界才知道原來一切只是說說而已，兩陣營透過中間人暗地裡喬人選，讓民眾黨的信用度大打折，藍綠此次在委員會召委選舉不再與白營合作，其來有自。

立院委員會召委有排案權，任何交付委員會審查的議案要不要排？排在何時？都必須尊重召委的決定。而每個立委都是選民一票票選出，為了反映各自代表的民意，各政黨當然以自己人的提案為主，一方面回應及爭取選民支持，一方面若提案有問題，也可在內部先行討論以減少出錯。

民眾黨畢竟只有8席，若想讓自己主張的議案順利排上議程，應該放下過去的高姿態，主動說明這些議案的重要性，爭取藍綠支持，而不是還沒開議就先放話，彷彿只有自己才能代表民意。

同樣的問題，也發生在19日的朝野協商，原本藍綠都已同意20日邀請行政院長陳建仁針對食安問題進行專案報告，但民眾黨卻堅持要以加開院會方式進行，導致協商破局。

無論是立院龍頭之爭，還是開議前夕的朝野協商，民眾黨確實賺足了目光。根據QuickseeK資料顯示，民眾黨總聲量是三黨最高，但好感度卻是最低。而民眾黨團的聲量中，總召黃國昌和副總召黃珊珊加起來就占了9成，其餘立委除了之前釀投票爭議的陳昭姿之外，討論度都幾近於零。

無論是黃國昌還是黃珊珊，兩人都曾簽下「兩年條款」，極有可能出戰2026縣市長選舉，這幾波的操作，讓兩人搶走民眾黨所有的舞台，卻讓民眾黨的好感度每況愈下。

民眾黨主席柯文哲在今年初的總統大選搶到369萬張選票，不僅吸引不少年輕族群，也讓在區域立委全軍覆沒的民眾黨能獲得8席不分區立委，既然如此，民眾黨立委更應在未來任期內與其他政黨合作，努力讓自己的議案過關，而非只想著擴大自己的光環，這樣「有辦法對台灣社會交代嗎？」