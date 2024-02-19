新國會首會期於本月20日開議，三黨原本同意在行政院長陳建仁提出施政報告暨總質詢前，先由陳揆提出食安問題專案報告並備質詢，結果因民眾黨團總召黃國昌堅持加開院會，朝野協商因此破局。本屆立委在三黨不過半、朝小野大的新結構下，藍白兩個在野黨莫不磨刀霍霍，力求表現，由這次立法院處理行政院食安報告過程中的轉折風波，足可一窺山雨欲來的勢頭。

其中尤以國民黨重回國會最大黨的表現最受矚目。因為過去8年來在民進黨完全執政、權力一把抓的掌控下，立法院在憲政上應有的監督制衡功能形同虛設，國民黨席次有限，表現得則是有氣無力。但這屆新國會，藍營在質與量上均大幅提升，更需要有令人耳目一新的戰力與成績。

在此之前，國民黨立院黨團總召傅崐萁強勢領軍，順利將「韓江配」送上國會正副龍頭寶座，卻因春節前台糖豬肉片爆出瘦肉精風波，傅因此發文要求立法院在開議前「召開臨時會」邀陳揆做食安專案報告，引發「不懂議事規則」的違憲爭議。而立法院長韓國瑜也拒絕了國民黨團此一連署提案，再另訂朝野協商時間，被外界認為是給了傅一個軟釘子，同時也順勢樹立議長威望，而傅則遭到貪功躁進衝過頭的嘲諷。

在傅崐萁表示是黨團成員「誤植文書」造成錯誤，並表達歉意與懲處後，此事平和落幕，表面上看，韓傅兩人均以團結大局為重，沒有公開撕破臉，但見微知著，此事背後的警訊不能不防。據了解，所謂「誤植文書」只是保留面子的說法，其實是該黨工以黨團名義發出請院長召集協商召開臨時會的公文時，事先完全未經黨團三長審核過，此事若確定為真，可見黨團運作的螺絲完全鬆掉，如果沒有好好整頓，更可怕的狀況恐怕會層出不窮。

早年當國民黨長期擁有多數席次時，立法院長當然是國會的老大，黨的工作會主任與書記長也都會與院長溝通良好；但後來國民黨在野多年，席次又積弱不振，院長又換黨易人，黨團總召就變成了國民黨在立法院的領導者。現在國民黨又成為立法院多數黨，也奪回了立法院長寶座，在大家都摩拳擦掌、亟欲表現之際，立法院長或黨團總召誰才是國民黨在立法院的老大，就成了一個現實而敏感的新課題。

以目前的形象名望、政治地位而言，作為藍營在立法院的老大，韓國瑜當然還是勝過傅崐萁一籌的，但再怎麼說，這個老大已不像王金平的時代了；而韓傅二人理當各司其職，相互合作，如果陷入內部爭權、相互打壓的困境，那就是白白又打壞了一盤好棋了。

立法院長的權力大小，並非其職務上的賦予，而是來自個人政治上的火候修為、人情世故與手腕高低，韓國瑜想要進一步成為真正的政治領袖，他也的確有機會繼續向上提升，但雖然他擁有極強的群眾魅力，可他在個人的政治閱歷、聲望與人脈關係上，畢竟還差了王金平一大截；未來他能否穩健服眾地領導立法院，做好國會議長，前路的挑戰還很多，也會逐漸測出他有沒有真本事。