新國會第二次朝野協商，原本國人憂心的食安疑慮可由行政院長陳建仁專案報告，卻因民眾黨團總召黃國昌堅持周三再加開院會未果，朝野協商宣告破局，再次印證白委的矯情戲精，即使耍廢也要刷存在感，只是這次太入戲，無視食安恐遭民意反噬。

台糖梅花豬肉片被台中市政府驗出罕見瘦肉精西布特羅，造成消費者恐慌。由於衛福部全台稽查都沒有發現西布特羅，為了這塊「天選之肉」，朝野從春節前吵到新春開工。綠委林俊憲甚至喊話，要台中市長盧秀燕到立院備詢，離譜行徑不只藍營撻伐，連民進黨團總召柯建銘都認為不宜。

藍綠為了天選之肉吵翻天有其道理，畢竟民以食為天，尤其豬肉是多數國人的主食。立法院20日開議，國民黨團原本要求閣揆陳建仁就食安專案報告，陳建仁在拜會立法院長韓國瑜時也表明會做好準備，沒想到朝野協商竟因黃國昌獨唱高調而破局。

食安報告破局，顯見民眾黨盡是戲精，尤其黃國昌只想搶鏡曝光，根本不是真重視食安。其實民眾黨從大選前藍白合就演足了「變與騙」，選後立院龍頭大戰更是上演帽子戲法，先面試藍綠兩黨候選人、喊走自己的路，最後推出黃珊珊選院長，投票前再穿梭綠營叫賣，已毫無誠信可言。

立法院長韓國瑜新春團拜表明，不管大黨小黨都一視同仁，都是一家人。院長雖釋善意，民眾黨團依然大玩槓桿遊戲，站在黨團利益本無可厚非，只是這回上戲阻撓的是國人最關心的食安問題，難怪前副總統呂秀蓮都忍不住批判，「民眾黨如果繼續像過去這樣演出的話，很快會被泡沫化的！」