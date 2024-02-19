這屆立法院三黨不過半，大家各有堅持、眾聲喧嘩。不過，才正式開議，三黨顯然已經出現了一個共識，那就是數位發展部部長唐鳳極不適任，她不但不可連任，甚至應該儘早下台，越快越好！

近日，民進黨新系立委林俊憲以及前立委劉世芳，連續炮轟數位部成效不彰，且點名部長唐鳳，引發熱議，外界認為這正是民進黨派系鬥爭，在爭搶位子。儘管兩位綠委都澄清純粹就事論事，與派系鬥爭無關，然而，民進黨立委炮轟現任閣員並不多見，況且賴政府準備展開人事布局，綠委如此用力批判，當然讓人感到事有蹊蹺。

重要的是，數位部自成立以來，一直讓民意和輿論極不滿意，而身為部長的唐鳳就是關鍵。當初，在蔡政府刻意吹捧下，唐鳳挾「天才IT大臣」之威入主數位部，就讓不少人不以為然。當時另一位同樣是部長熱門人選的行政院政務委員郭耀煌，較之唐鳳，學經歷更豐富，且長時間負責督導數位部成立的前期作業，勞心勞力、功不可沒，但最後部長卻不是他，郭耀煌的心情，可想而知。

郭在數位部正式成立前，以「已完成階段性任務」為由，辭去政委一職，返回大學教書，很多人認為就是跟層峰執意捨更適任數位部長的郭耀煌而就缺乏行政經驗的唐鳳有關。

帶著高度爭議上任的唐鳳，照理說應該努力打拚、做出點成績，才不負高層的青睞與人民的託付。不料，唐鳳領軍的數位部，自2022年8月成立以來，表現可謂荒腔走板。民眾高度關切的打詐、資安維護以及整飭網路亂象等工作，數位部毫無建樹；相反地，外界對數位部的印象是花7千萬元裝潢臨時辦公室、1年編列5千萬元出差預算；最扯的是，唐鳳津津樂道的「麵線點餐系統」，連民進黨立委都看不下去，直批「砸錢做政府版的外送平台」，數位部已失去應有的功能。

唐鳳的表現，說的好聽一點是不食人間煙火的文青風，但實質上來說，就是尸位素餐、浪費公帑。除了作為蔡政府的某種樣板外，唐鳳毫無建樹，她的無能早已昭然若揭，過去在野黨多次要求唐鳳下台，卻總有一隻「看不見的手」護盤，讓唐鳳得以在數位部長這個位子上賴著不走，但這次是連民進黨的立委都看不下去了，她還能拗下去嗎？

前農業部長陳吉仲、前衛福部長陳時中，和經濟部長王美花及唐鳳，被認為是蔡英文的人馬、是貫徹小英意志的四大護法。然而，雙陳已然下台，不論是不敵民意壓力還是硬被拱去選舉，都說明，即使擁有三千寵愛，潮水終有退去的一天。現在，同樣顧人怨的王美花和唐鳳正在比賽看誰撐得久吧！

藍綠都不喜歡的唐鳳，在內憂外患夾擊下，下台已是倒數計時。但她個人去職事小，可嘆的是，身為資訊大國的台灣，發展數位版圖、實現數位管理，本是水到渠成的事情，卻因為蔡政府堅持要用唐鳳，嚴重耽誤了台灣數位發展的進程，這筆帳，人民還是要向主政者討回來！

（作者為資深媒體人）