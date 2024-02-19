大陸一艘「三無」快艇因進入金門「禁止、限制水域」而遭海巡署追緝驅趕，不幸翻覆而釀成兩人死亡、兩人被扣押的意外。陸委會批陸方長期縱容陸籍船舶違法濫捕，重申我方仍將持續嚴正執法；國台辦則聲稱「廈金海域為傳統漁場，不存在禁止、限制水域」，大陸海警局也強硬表示將在該海域「開展常態化執法巡查行動」，結果19日就有6艘大陸海警船在金廈海域周邊航行，更發生了大陸海警強制登船臨檢金門遊艇的事件，讓原屬單純的意外升高為兩岸政治事件。

大陸無法否認陸籍船舶長期越界屢遭驅離的事實，並有少數遭台灣扣押並裁罰，可見得這次事件純屬意外。倘若對岸海警局船艦遂行其任務，勢將引爆兩岸執法權與管轄範圍的潛在衝突。據報導，19日陸籍海警船上午4艘、下午6艘出現在金門海域外，雖沒有進入我方的「禁止海域」線內，此舉仍有挑戰金廈現狀之虞，實令人憂心後續發展。

由於兩岸關係的特殊性，因此台灣或中國大陸並未在金廈地區以主權主張領海，而是以法律位階規範交流。現行的金門禁止、限制水域即是在解除戰地政務後，李登輝政府根據《兩岸人民關係條例》而訂定的，其適用範圍早被雙方默認且接受。如果陸方亟欲打破該項默契，實質挑戰我方畫設的水域線，甚至否定我國的主權及管轄權，屆時將對兩岸關係的法律基礎產生難以彌補的衝擊，足以徹底顛覆台海現狀。國台辦的宣示是否為北京在否認海峽中線之後的另一操作，我方切莫輕忽其嚴重性，民進黨政府更不能以嘴砲敷衍了事。

事實上，兩岸曾共同進行相關水域合作，像是聯合救難演習或打擊海上走私等，皆是大陸無法抹煞的歷史事實。面對這起事件，我方應徹查追緝過程是否涉及執法過當，並將結果通知對岸。若有違法情事，應予以懲罰。這不是自我矮化，而是民主國家應有的法治精神。

歷史告訴我們，許多重大事件往往是因為涉事兩方並未好好處理看似微不足道的小意外，進而侵蝕並破壞既有現狀。假若台灣海巡署與大陸海警局在金門水域真刀實槍對峙，難保不會釀成更大意外。

雖說北京已對賴清德定調定性，不過仍對兩岸互動持審慎保留態度。大陸近日有意識地管控輿論、自我節制，應有「觀其行」的意涵，目的就是觀察賴在520就職演說如何宣示兩岸政策基調，以免現在就失去轉圜餘地。同理，賴清德應約束民進黨黨員不得發表過當言論，更不該將此次陸船事件無限上綱到政治層面，避免傷害兩岸脆弱不堪的互信基礎。

福建海警局加強廈金海域「常態化」執法的行動，並登船臨檢金門遊艇，已經打破兩岸執法的默契，並對我方執法權構成挑釁，海巡署勢將強硬反制，陸船意外事件恐怕一時半刻難以善了。

事已至此，期盼雙方還是能各退一步，以務實方式處理陸船事件及廈金海域執法問題，盡量設法降溫目前緊繃的狀態，以避免兩岸再擦槍走火，導致台海情勢更加惡化。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）