在去年「習拜會」後，台海大致恢復平靜，但南海卻風高浪急，中菲在仁愛礁周圍玩貓抓老鼠，美國則在聚光燈沒照到的地方，偷偷塞了中程導彈在北呂宋島。

至此，答案已經很清楚，美方給中方的承諾是「不打台灣牌」，沒有承諾的是南海牌、東海牌。華盛頓透過打南海牌與東海牌，將台灣牌包裹處理，第一島鏈可打的牌當然不止台灣，身處日本與菲律賓之間的台灣也當然難以置身事外。

岸田文雄可能撐不過9月(自民黨總裁選舉)，所以暫且不談日本與東海，就談菲律賓與南海。

當前的南海問題上，無論是小馬可仕碰瓷的仁愛礁，大陸網民鼓譟要加緊填海造陸的黃岩島，其實都在中華民國所主張的十一段線裡，是中國民國主張的主權範圍，而中華民國總統蔡英文置身事外。

在南沙這片海域，中華民國實際控制的是太平島，距離仁愛礁並不遠，約177公里，台北到彰化的距離。中菲在仁愛礁貓抓老鼠，就是在中華民國主權領域，以及經濟水域，蔡英文吭都不敢吭一聲。

蔡英文不敢嚎出聲的，馬英九敢，2013年馬政府主張「仁愛礁位處南沙群島，任何國家無論以任何理由或方式予以主張或佔據，俱屬非法，我政府一概不予承認」。不只嘴巴說說，馬還敢親自前往太平島宣示主權。

敢於親自前往太平島作為畢業旅行的可不只馬英九，還有陳水扁。就蔡英文丟人現眼，自降國格。

但說蔡英文全不吭聲也不公平，至少在2016年其甫上任時，對南海仲裁案裁決就不買帳，強調「南海諸島屬於中華民國領土，我政府絕對會採取堅定行動捍衛國家領土以及相關海域權利」。

不過，「馬規蔡隨」的時間非常短，美國迅速調教中華民國總統如何做美國狗，南沙群島乃至南海所有島礁，全都是美國狗禁區，沒事不准前往，有事不許吭聲。

所謂「中華民國台灣」，以及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，在「南海11段線」的龜縮態度，完全證明民進黨政府全在喊假的。

在野黨要求蔡英文上太平島宣示主權，綠委、國安局與「斷交部」立馬衝出來稱危險吶，那裡正風高浪急，現在去會損害台灣正在推動的外交努力，甚至會被看作「區域麻煩製造者」。

綠委稱怕得罪越南與菲律賓，稱賴清德正想推動與菲律賓的關係，所以在南海宣示主權不妥。這是不是妥妥的賣國求榮？拿主權換口惠？「釣魚台是日本的」，所以往後太平島也是菲律賓的？

我們都還沒談到漁權呢，中華民國的經濟海域，有多少是日本與菲律賓海巡的巡邏地盤？

要說危險，當下可能還算最安全的時期，在美軍於北呂宋島部署中程導彈以後，北京不可能坐視，必然會有所反制，而主戰場就在中華民國主張的11段線內。

換言之，總統再不去太平島宣示主權，中華民國丟失「南海11段線」已經提上了日程。

在中美互搏的局面下，最終，太平島不會屬於菲律賓，而會屬於中華人民共和國。須知，在太平島周圍的永暑礁(距離180公里)，渚碧礁(66公里)，美濟礁(130公里)都已被北京填海造陸軍事化了，上頭均部署了反艦巡弋飛彈，遠程地對空飛彈。

北京要拿下太平島，基本易如反掌，現在不動手，只是在等待機會，而美菲在此區域的躁動，對中方而言是天賜良機。

中華民國總統若上太平島宣示主權，對北京而言也形同中國主權聲索，因為兩岸同屬中國。但若蔡英文或繼任的賴清德不上太平島，北京還跟你客氣啥呢？直接抹除太平島的「中華民國國籍」，對中國而言是捍衛主權的作為，絕不會含糊。我們不捍衛，他們就會來捍衛。

失去時再吵中華民國主權，那就是笑話了。

柯粉質疑民進黨「只會抗中保台」，這話其實錯得離譜，正確的說法是「民進黨只會喊抗中保台」，只敢在島內叫囂，卻不敢出島以行動抗中保台。

台獨政客，上不了檯面出不了本島，其所聲稱的主權範圍不及太平島，東沙島，甚至金門與馬祖。這些離島，一個接著一個都會成為「美國禁臠」，而中華民國總統將一個接著一個不敢前往。

至於所謂「外交努力」，按當權的美國狗說法，其實就是努力出賣主權。所謂「中華民國台灣」的領土範圍，僅剩本島與澎湖。（作者為專欄作家）

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