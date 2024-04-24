在馬習二會這個歷史性的場合，習近平兩度強調「兩岸同屬一個國家」，而非「兩岸同屬一個中國」，這是把已經很模糊的九二共識更模糊化，除了向國民黨喊話，也是在爭取選前承認「修法前大陸地區是中華民國領土」的柯文哲及其支持者，可以窺見習近平向60%台灣民意喊話的企圖。

依據陸委會官網，九二共識的原始文本是「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，可簡化成「一個中國、各自表述、共謀統一」。

馬習二會，習近平的第一個讓步是，默許馬英九在提到九二共識時，忽略「共謀統一」，只講現狀不談未來。第二個讓步，則是從「兩岸同屬一中」轉變為「兩岸同屬一國」。

對台灣人民來說，「中國」這個名稱已經被北京壟斷了，在國際上提到中國，絕大多數會認為是「中華人民共和國」；因此所謂「我們說的中國是中華民國」的各自表述，對台灣年輕一代並沒有太大吸引力。

然而，若是「兩岸同屬一個國家」，則本身就暗示了這個國家的名稱尚待定義，不是說這樣台灣年輕人就能接受，但排斥感應該有減輕一些。

第三個讓步則是放寬對話基礎，只要台灣承認「中華民族」、「一家人」這類與主權無關的用詞，也可以恢復兩岸的對話與交流。這很難不讓人聯想到柯文哲長期主張的「兩岸一家親」。

從32年前的「一個中國、各自表述、共謀統一」，到馬習會的「一個國家，各自表述」，北京所描述的九二共識內涵已有巨大質變，可以說是2.0版本。柯文哲說「九二共識在台灣已經被污名化」，這一部分是事實，既然內涵已經改變了，那麼一個讓台灣年輕人有排斥感的名稱，還有沒有堅持的意義，是北京當局可以思考的。

獲得2024大選26%得票的柯文哲，在辯論時承認「修法前大陸地區是中華民國領土」，這在邏輯上也是「兩岸同屬一國」，而台灣的年輕族群並沒有因此否定柯文哲。柯文哲雖不認同九二共識這個名稱，卻是既追求兩岸和平，又能與年輕族群溝通的寥寥之一，理應也是兩岸和平的重要資產。

藍、白之間是選舉利益的矛盾，而非理念上的衝突，現在藍營為了2028，千方百計想要邊緣化民眾黨，這其實是一把兩面刃。2028國民黨有可能把民眾黨邊緣化到20%以下嗎？機率非常低，而就算是國民黨成功好了，過程中藍、白所堆積的仇恨，也只是把年輕選票推給賴清德。

切割馬英九，仇恨柯文哲，當下國民黨的基調，其實是一個自我否定、跨不到異溫層，「不可能重返執政」的路線，國民黨主事者應深思。

（作者為前國民黨文傳會副主委、現民眾黨支持者）

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