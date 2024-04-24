「雪擁榆關馬不前，郭軍鼓角震西天；

白川拂袖非吉兆，終古淒清弔萬泉。」

這是國民黨人錢公來寫的悼郭松齡詩。

1925年冬天奇冷，遽起兵，士兵冬服沒準備。日本關東軍司令白川，袒張阻郭，大勢逆轉。

齊邦媛寫「渡不過的巨流河」，這樣說：「郭氏夫婦的屍體曝放在萬泉小河沿的大廣場上，基督聖誕之日，上天降雪，覆蓋了冰封土地上的屍身，成了最潔淨和平的棺梆，沒有人敢去祭拜，遙遠哭泣的親友流下的眼淚也立刻凍結成冰。」

張作霖通電：「郭逆松齡於敬日（24日）下午，經旅長王永清在白旗堡附近捕獲。該逆犯上作亂，罪大惡極，已飭在老達房就地槍決。其妻附逆最力，在灤州時當眾演說，搖惑軍心，當飭一併正法。」

25日早10時，押解郭的汽車由老達房開到了遼河沿，請郭夫婦下車，韓淑秀要求：「先打我。讓軍長看見我走了，好放心。」

張學良對我說，王鐵漢當時在現場。王說，執行的是瀋陽來的帥府衛隊的一位中校副官，就在河邊鋪了一張「高梁蓆子」，然後叫郭氏夫婦跪下，韓淑秀說：「跪？給誰跪啊？不跪，不跪。」郭松齡拉了下夫人的青布皮袍，說：「跪，跪，服從大帥的命令。」。

顛沛流離的年代，拍張全家福極為難得，這是唯一的珍貴紀念。前排左起：母親裴毓貞、父親齊世英、小妹星媛。後排左起：大妹寧媛、哥哥振一、邦媛。（圖／作者提供）

這是郭松齡42歲生命中最後一句話，距他發難恰爲一個月，此「東北軍奇變一幕」便告結束。

王鐵漢是九一八時在北大營抵抗了關東軍的團長，他也見到了1929年1月10日的「楊常事件」。王到帥府時，楊宇霆、常蔭槐的屍體還在老虎廳擺著。王與張學良近，在台灣見過多次。

齊邦媛說，其父及殷汝耕等六個人，睡在新民領事館八個榻榻米的偏房裡，整整半年被奉軍圍困，白天連院子都不敢去，怕挨冷槍。他們曾千里追隨，撼動山河的郭軍回師壯舉，有如過眼雲煙，一切都在囚牆外的天地，吹過去了，散了。

齊世英說：「一路上打的都是勝仗，為什麼當瀋陽燈火可見的夜晚，我們就是渡不過？思前想後，憾恨圍繞。那渡不過的巨流河莫非即是現實中的嚴寒，外交和革新思想皆被凍困於此。」

郭松齡的反奉，影響深遠。齊世英說，以後奉軍的沒落，張作霖的被炸，東北知識分子的反日，以及因此而來的九一八，都與此事件有關。它也影響到西安事變。

齊世英後在日本領事安排下，翻牆沿鐵路走60華里脫困，先去了日本，然後到上海，1926年底入了國民黨CC派，蔣先生在南昌第一次見面時說：「你不像東北人!」後齊組織「東北協會」，與張學良的勢力分庭抗禮，這使張更為不滿。

王鐵漢這種傳統忠君的人就說：「誰都可以反張，齊世英不行，因為他身受張家父子栽培之恩，還送出國深造。

我很客觀來講，齊世英也很好朋友，這是他不對。齊世英的父親是郭松齡陸軍小校同學，張學良當師長的時候，齊父是團長，齊世英兄弟二個人，送德國讀書，都是張家送的。那時候所謂國家的錢，還不是張家的錢，是這麼關係。所以論公論私，論私，你我都有反張家父子的資格，他沒有，論舊倫理道德，他們受張家的恩太厚了。

西安事變，百分之五十有齊世英的關係。

張學良氣那地方呢？你委員長雙向領導，你搞特務，沒關係。但他是我跑出來的人。你再用他特伺我，這他不服。這個氣，張學良總沒有出。」

張90歲生日時，講他在直奉戰爭時，追到退兵的郭，打開衣服，示郭無槍。如果不服令，郭可把他打死。勸服了郭重回九門口作戰。（圖／作者提供）

齊邦媛：「是這樣子 這個獎學金叫遼寧省青年學生助學金，每一塊錢都是公款，怎麼會是張家的呢？就他從開始，沒覺得我出去，是張家栽培了我。從開始，沒有反奉之前，這獎學金資助了無數的人，不是只有我父親。一船一船的人，送到日本德國，一個月60金洋，到德國非常值錢，因為德國戰敗以後幣制貶值，他們過得很好。」

東北人田雨時說：「在武漢時，曾親聆漢卿先生宛似講故事，說過一段語重心長的話：『我現在是亡省破家，領著從東北帶出來的這點武力，忠心赤膽，保衛國家。政府就像咱東北大糧戶（按即四川所謂『紳糧』），我是持槍護勇，也是守夜更夫；家主叔伯之間，這房那房，常鬧家務，對於我這忠僕，還存疑忌，如防『家賊』，有時竟要『整』你。利用歷史恩怨，家鄉人中製造矛盾，力量對銷，長此如何能有復土還鄉的希望？』言外流露極度傷心與灰退；未久即調西北，而有西安之變！」

梁肅戎則說：「『九一八』以後，張漢卿先生時任豫鄂皖三省剿匪副總司令，駐節漢口時，打電報讓齊鐵老到武漢跟他倆見面，這時候齊鐵老要去，陳立夫說，你最好不要去，你去，他把你扣起來怎麼辦？

齊鐵老判斷，說他這樣公開打電報，他絕對不會的。

去了本來兩個人，應該好好談談。結果一見，張漢公就講，說郭鬼子反奉，你跑得快呀。你要跑得慢，你就變槍糞。就是槍斃的意思。

完了齊鐵老就頂他，說，那還不是日本鬼子，幫你們爺倆忙嘛，那要被我們抓著，你也是變槍糞了。這就談得很不愉快。

後來齊鐵老親自跟我講，說我那時候還是年輕，我們兩個何必為這個爭執呢？現在檢討起來，那個時候我不成熟。」

齊邦媛：「我父親走後，張學良跟別人說，齊世英算老幾，他跑來把我訓了一頓。

但是所謂訓他，其實是我父親慷慨陳詞，說我們青年人救國，因為都只有三十多歲，他們兩個同年，差不多。

我父親也很後悔，他有後悔，張說當初我抓了你，就把你殺了。他說我應該說，是啊，幸虧你沒殺了我。那麼就算了。

可是他居然會那樣子說，所以他也很後悔，他說我當時為什麼要跟他爭這一句話？」

二０年代日本勢盛，喜歡邀請外國軍人參觀他們的秋操。張學良看過後，對日本人如此耀武揚威有不滿。郭松齡在倒戈前夕也曾到日本看秋操（韓復渠也受邀）。日本人對他誇說：「皇軍無敵於天下。」郭回答說：「若中日開戰，有我郭松齡在，不知鹿死誰手。」可惜，僅僅兩個月後，郭即因魯莽操切而敗死，歷史沒有給他證明其言的機會。

張學良談郭松齡嘆：「茂宸，他是這麼一個人，這個人，很可惜，」

（作者為作家）

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