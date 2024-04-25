2008年7月初，我從台北松山機場飛抵廈門高崎機場，這是我人生第一次來到美麗的鷺島廈門，是為了參加廈門大學閩南文化夏令營。這也開啟了我與廈門的不解之緣，之後的十餘年裡，在廈門、台灣和大陸各大城市之間往返不知道多少次。我想自己命中註定要在廈門找到自己人生的夢想，如今我也從過去鷺島的過客到如今成為鷺島的一分子。

而在談到廈門在作為台胞台企登陸第一家園、第一站方面，有著許多的創新涉台服務舉措，比如廈門市思明區台胞職工聯合工會，就是全大陸第一個由台灣同胞組成的工會，不僅是大陸在涉台公共服務的創新舉措，為廣大在廈門市思明區工作就業的台灣同胞提供一個溫馨的避風港，更是台灣同胞的職工之家。因為在加入廈門市思明區台胞職工聯合工會後，不僅在工作上有保障，也真正做到讓台灣同胞與廈門本地職工有同等待遇的保障。

在此也要舉兩個思明區台胞職工聯合工會兩項溫馨的舉措。

第一個溫馨舉措是，年年都為我們台灣同胞職工提供「平安返廈」的交通補助，而這是在台灣工作乃至其大陸城市就業台灣同胞都享受不到的福利。因此，凡是加入工會的台灣同胞，在過去兩年成功申請到「平安返廈」的交通補貼之後，許多在廈門的台灣同胞職工，無不為廈門市思明區台胞聯合工會點讚打CALL，這也再次說明台灣同胞的「同等待遇」扎扎實實的在廈門市落實到位，並且讓廣大台灣同胞職工特別有獲得感和滿滿的幸福感。

第二個溫馨舉措是，我們知道廈門也是兩岸婚姻第一對的結婚登記地，廈門擁有非常多兩岸婚姻群體，廈門市思明區台胞職工聯合工會也貼心考慮到台灣同胞的另一半，即大陸配偶的權益，凡是在思明區工作符合條件者，也都可以申請加入廈門市思明區台胞職工聯合工會。這也再次說明，廈門市思明區台胞聯合工會，自始至終都是個充滿愛與溫馨，並且踐行是「兩岸一家親」理念的大家庭。

因為有著廈門市思明區台胞職工聯合工會，讓這群台胞職工在廈門工作很踏實很安心，並且都以身為「新廈門人」並感到驕傲。因為在這座城市，廣大的台灣同胞感受到廈門市思明區台胞職工聯合工會，對於台灣同胞職工滿滿暖心的服務舉措。廈門市思明區台胞職工聯合工會，更是為福建在建設兩岸融合發展示範區和探索兩岸融合發展新路上，起到積極正向的創新舉措的試驗田，為兩岸融合發展開拓出「思明模式」。（羅鼎鈞／自由撰稿人）

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