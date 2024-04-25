有大法官提問：「廢除死刑違反多數民意，但大法官是否一定要選擇跟民意妥協？」這是順應民意不是與民意妥協，請不要學習台獨政府的玩弄文字、抹黑扭曲的爛招式。相信台灣高達8成民意反對廢死，也會提問：死刑是「是非題」還是「選擇題」？

死刑，係指國家相關機關，基於法律所賦予的權力，以結束犯人的生命，剝奪生命權作為刑罰的處罰方式，執行死刑又可以稱作「正法」。也就是：判決死刑卻耍手段不執行死刑，就是法不正的意思，就是歪法，歪曲法律、司法的意思。換句話說，大法官若做出死刑是違憲的判決，這本身就是法不正！這就是歪法！就是歪曲法律、司法！

試問這些主張廢死的大法官：死刑存在的最基本意義都沒有一點認知，您們還有何臉面位居大法官的位子？又有大法官說：2011年台灣死刑判決量遽增，但殺人案的整體下降趨勢未受影響。未對犯罪率產生顯著嚇阻效果。這又是一位死刑存在的最基本意義都沒有一點認知的大法官。曾幾何時，死刑若沒有嚇阻效果就要廢除？若是這個邏輯正確的話，那麼明知道台獨沒可能有成功的一天，為何要放在民進黨的台獨黨綱裡呢？

再說：死刑也不是威權國家的專利。美國是台獨政府心中最民主的國家，但是，最近，美國密蘇里州被判決死刑的52歲死囚，被注射鎮定劑予以「正法」了。這位死囚是在晚間前往密蘇里州中部一處民宅，趁著表姊莎拉（Sarah Bonnie）與她的丈夫班（Ben Bonnie）入睡後從車庫拿出獵槍，殺害了他們然後性侵了莎拉的屍體，這樣泯滅人性的兇手不該加以「正法」嗎？

看看台灣，以「鄭捷無差別殺人案」為例，難道不該判決死刑嗎？難道不該將兇手加以「正法」嗎？相信只要是「人」，就有同理心。死刑不是威權國家才有的刑罰，美國、日本都有死刑。依法執行「死刑」，不是為嚇阻效果，只是最低限度的合法制裁，還給死者、死者家屬的一種最低度的正義伸張，這是順應民意的「是非題」，絕對不是與民意妥協的「選擇題」。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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