準總統兼民進黨主席賴清德在民進黨中執會上表示，希望兩岸之間可以理解、諒解，並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，呼籲由兩岸執政黨負責任的展開良性對話。民進黨與共產黨之間立場南轅北轍，但只要以人民福祉為念，雙方尋求默契與互信，並非難事。

習近平訴諸民族情

「民共對話」並非遙不可及。早在民進黨成立初期，多位綠營大老就以個人身分訪陸。扁政府時期，兩岸以複委託模式在澳門展開三通技術性協商。馬政府時期，紅綠政黨關係破冰，智庫交流、縣市長登陸絡繹不絕。蔡英文2016年就職時，正式提出兩岸執政黨良性對話，但卡在九二共識問題，最終分道揚鑣。

在「馬習二會」上，大陸國家主席習近平親自為九二共識解套，將核心內涵闡述為「兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知」，讓民進黨直接面對中華民族與中華文化的兩岸之「源」，也給了賴清德為民進黨兩岸論述解套的契機。

習近平對九二共識內涵注入新解，是中共唯物辯證法慣用的「批判中繼承」、「創新中發展」，將九二共識從一個特定歷史階段下的「政治概念」，與兩岸共通的血緣、文化、歷史相連結，將政治共識上升到民族共識、文化共識，回應了台灣社會長期對九二共識的疑惑。

1992年兩岸協商時，台灣未完成民主化，因而有人主張：九二共識與台灣人民無關、與民進黨無關，怎可稱為共識？現在，習近平提出，只要不分裂國家、認同兩岸同屬一個國家、一個民族，就符合九二共識核心意涵，此舉讓九二共識跳脫國共框架，似有意告訴民進黨，不必再糾結在什麼九二會談、九二精神、九二諒解等名詞，只要承認兩岸同屬中華民國、同屬中華民族，重回和平發展就不是問題。

兩岸乃至國共之間，都對九二共識的「各表」問題莫衷一是，陸方更在2019年主張，當年雙方電文均提及「國家統一」也算共識的內容，又引人疑竇：兩岸對九二共識的詮釋早已「異大於同」，何來「求同存異」之說？習近平給出的答案是：兩岸在政治上的共識，在雙方共通、共享的中華文化中，都可以找到共同根源。

兩岸血脈相連、無法分割，從台灣大大小小的宮廟、神明與家家戶戶的牌位、族譜中都能體現；台灣人浸潤中華文化與習俗，崇尚家庭和諧、家族團圓，這又與陸方主張「和平統一」具有文化同源性。民進黨從未否認台灣屬於「華人社會」，所謂華人社會，不就是傳承中華民族血統、受到中華文化熏陶的社會嗎？

鄭文燦提增修條文

25日新政府國安團隊亮相的記者會上，候任海基會董事長鄭文燦在回應媒體時，一字一句唸出賴清德當選演說中的兩岸部分，表示會根據《中華民國憲法》、《憲法增修條文》、《兩岸人民關係條例》為基礎，處理兩岸事務。較蔡政府的兩岸論述，此次鄭文燦特意提及《憲法增修條文》，該前言具有國家統一前、一國兩區的意涵，似在隔空回應陸方「不分裂國家」之說。

鄭文燦的表態固然穩健正面，但歸根究柢，賴清德520就職演講才具有決定性。令人不安的訊號是，若以去年賴清德在《華爾街日報》投書中的「四大支柱」，也就是以「強化國防、經濟安全、民主結盟、穩定兩岸」作為演講架構，說明新政府還是站在「西方陣營對抗威權中國」的立場，形同拒斥習近平的「中華民族共識」，在大陸眼中坐實「非我族類」，甚至未等北京出聲，億萬大陸民眾都要求嚴懲民進黨，兩岸對撞風險大增，奢談民共對話？

賴清德過往台獨色彩鮮明，但翻看過往言論，早就不知不覺表達對中華文化的認同。例如，賴清德當年批判「兩岸一家親」時，曾以「一人一家代，公媽隨人祀」回應，他口中的「公媽」難道不就是源於大陸的先祖嗎？兄弟再怎麼分家、再怎樣爭鬥，也對著同一個祖宗祭拜，恰是兩岸關係的寫照。

兩岸政府履行好各自治權、把各自人民照顧好，共同尊重同屬中華民族、共享中華文化的歷史事實，鼓勵民間交流合作，正是兩岸最大共識，也應是民共對話的基礎。拚經濟、不拚軍火，搏感情、不搏拳頭是習近平發出的訊號，賴清德既然表態「讓台灣成為悠然過日子的地方」，也是時候給民進黨兩岸論述解套了。