「文化中國」是新儒學大家哈佛大學教授杜維明在1980年代提出的，當時的「文化中國」主要指以儒家價值觀為主的華人世界，甚至包含新加坡、日本、韓國等都可以樂觀其成，經過30餘年，「文化中國」的意涵更廣、更深、更常民化。

兩岸文化交流過去也多圍繞這個主題。雖然民進黨執政8年兩岸關係大幅倒退，兩岸文化交流的量不如從前，但卻產生質變，現已加入諸多新元素。

大陸四川4月18日在鹽亭縣舉行嫘祖祭典，邀請世界女記者與女作家協會參加，筆者參與其中。我們小時候讀歷史課本有讀到嫘祖，進入社會之後沒有進一步研究，此次查看資料才深入了解嫘祖在中國歷史上的貢獻。根據《史記》等書指出，她是黃帝的正宮，生於四川鹽亭縣境內的西陵國，嫘祖首創種桑養蠶之法，抽絲編絹之術，並且製衣裳、興嫁娶、尚禮儀，對黃帝統一中國，弼政之功莫大。

以現代術語來說，嫘祖是將女力發揮至極致的領導人，在她的領導下，女性同胞願意跟隨她的腳步，一起種桑養蠶，奠定農業社會男耕女織的局面。

這次主辦單位極為用心籌辦大典，儀式開始後鼓號齊鳴、敬獻花籃、淨手上香、行施拜禮，極為莊嚴肅穆、簡約大氣，還安排了與台灣連線。當天下大雨，我們都穿著雨衣，端坐兩個多小時，配著綠意蔥蔥、旗幡飄飄，令人想起《詩經楔p雅》裡的古祭典儀式，足見中華文化之悠遠流長每個人必須有根，有根生命才會篤定，也才有向上衝的力量。

此次參觀行程安排的都是小城市，但都別有一番自己的文化特色，足供地方城市發展之用，讓人感受到理性和知性結合的美感，也是讀書印證現實，加深生命的厚實感。

例如梓潼縣是文昌帝君的出生地，文昌帝君主掌考試運、讀書運，未逢考季，因此可慢慢欣賞這個民俗廟。台灣也有數不清的文昌宮廟，而且香火鼎盛，知識改變命運是兩岸人民共同的關注點。

在四川處處都可以看到遺跡，李白的詩是兩岸共同語言。李白的出生地很難考證，眾說紛紜，到底是吉爾吉斯、四川，還是陝西，均不可考，但是四川綿陽江油縣已經證明，李白至少童年是在這裡過的，他們建立了李白紀念館。李白的詩鼓舞歷代中華民族千萬子孫，例如《將進酒》中的「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。天生我材必有用，千金散盡還復來。」適用於人生各種喜怒哀樂的境界。

此行攀登廣元縣的劍門關對我猶具意義，我寫《孫運璿傳》時，尚體會不出老一代的家國情懷。孫運璿26歲時，趕著一群騾隊，要把一批發電設備從陝西寶雞送到四川，作為抗日物資，其中要經過的都是高山峻嶺，就是「蜀道難，難於上青天」的艱難路途，經過1個多月的餐風露宿，孫運璿通過劍門關後，大聲歡叫道「看到廣元了，看到嘉陵江了」。他到晚年仍然清晰記得這個不可能的任務，講起他此生最有成就的事，不是做院長、做部長，而是這段心懷家國、突破艱困的往事。