準總統賴清德連續公布6波新內閣人事，執政團隊全員到齊，一共34人，其中26位男性、8位女性，平均62.5歲，更有4名閣員超過70歲。最年輕的是46歲的發言人陳世凱，比時任最年輕閣員唐鳳還大了10歲。整體而言，賴政府相對算是有點老的團隊，其中亮點不多、褒貶參半，目前也並沒有展現令人耳目一新的氣象。

其中一大特色是蔡英文系統的閣員，如準國安會秘書長吳釗燮、準國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥等人都留在國安團隊，顯示現階段賴在國安、兩岸方面先求維穩過渡的「尊蔡」親美考量。此外，包括多位台南幫親信、新潮流成員所形成的「賴系」，勢將取代「英系」，成為民進黨最大的派系，這是政治現實發展的必然。但等到2026地方大選前恐怕才是賴綜合規畫人事布局、政策路線的真正關鍵時刻。

另一個雖非內閣人事卻深受矚目的是，當年與前總統陳水扁關係密切的羅文嘉、馬永成及林德訓等3人將進入賴政府分居要職；此舉被視為賴清德想要以某種形式拉攏陳水扁，更被賦以賴總統將在適當時機特赦陳水扁的聯想。

相對而言，掌握完全執政地位的蔡英文，可以有條件不必考量赦扁與否的利弊，但作為「雙少數總統」的賴清德，與當年陳水扁的狀況相仿，如何拉攏扁的勢力反制蔡英文以成為綠營真正的共主，當然是賴必須深入思考的關鍵。

賴清德即將正式就任總統，但目前的卓內閣包括閣揆在內，都可能只是過渡性的安排，賴總統會如何以扁為師、制英進而壯大自己？他的底牌其實還未真正打出！