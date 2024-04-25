美國總統拜登25日簽署包括援助烏克蘭、以色列、台灣的《2024年國安緊急補充撥款法案》，其中包括20億美元給台灣及印太主要盟友的外國軍事融資，和19億美元補助向台灣及區域夥伴提供國防物資及服務等。但值此美國國務卿布林肯訪問中國大陸之際，美國再次軍援台灣勢將為美中、甚至台海帶來更多變數，將就任總統的賴清德不能輕忽其後座力。

對於美國的援台法案，民進黨政府除了感謝美國之外，更該主動提出台灣的軍事需求，無論是增加我國軍人赴美受訓員額或售予適當裝備等，政府不能被動接受，而應該積極與美方洽談如何強化我國防衛能力，否則許多軍售案因俄烏戰爭遭延宕或推遲，必將影響我國的建軍備戰進度。

賴清德即將在520上任，美國通過上述法案是否會引發北京的反彈，進而對台採取具體反制行動，值得關注。而同時，美國國務卿布林肯正在大陸訪問，台海議題正是重點之一。

美國國務院資深官員20日在布林肯行前簡報時曾提到，布林肯此行有三個目標：在關鍵議題上取得進展；就雙邊、區域和全球議題明確和直接地表達關切；負責任地管控競爭，避免誤判或衝突；並強調，國務卿將當面要求北京，勿在賴清德就職典禮期間採取「挑釁」行動。

無獨有偶，中方也在事前吹風會上強硬回擊，認為美方不得碰觸其紅線，並將針對台灣、經貿科技與南海等問題闡述嚴正立場、提出明確要求，顯見大陸也抱持著「該競爭時就競爭、該對抗時就對抗」的心理準備，雙方似乎已有互不退讓的盤算，至多只產生了「融冰作用」，也預告了雙方不可能藉短短3天訪問就能消弭彼此分歧。

高層對話與互訪已經成為美中關係的重要環節，也是雙方希望能在不穩定的結構中尋找穩定因素的關鍵。但拜登與習近平近4年尚未正式訪問對方國家，這在大國關係裡極為不尋常，畢竟雙邊關係的結構性矛盾並未構成阻擋國家領導人互訪的障礙。

準總統賴清德25日公布新的國安團隊，包括吳釗燮任國安會秘書長、顧立雄任國防部長，林佳龍成為外交部長，相對溫和的邱垂正重返陸委會任主委，整個國安團隊擺脫不了蔡英文的影子，只是大風吹換一下位子，算是安美國的心，但要對兩岸和平起作用，關鍵還是在於賴清德的作為。

賴清德25日表示，整個團隊將繼續「守護國家、穩定兩岸、躋身國際」。備受矚目的準文人國防部長顧立雄則表示，他要打造實戰化勁旅，「讓中國輕舉妄動的時間表往後遞延」。然而，國人在支持我國強化與美國軍事交流合作的同時，也希望新政府能提出足以達到止戰、避戰的避險策略，因為迫使中共延後攻台時間表仍不足以完全消弭戰爭陰霾。

美國軍售台灣是為了平衡台海軍事力量，以免大陸躁進。同時，華府長期主張自己的「一中政策」，亦從未公開表明是否會軍事介入台海衝突，就是為了維持其不受兩岸政治力制約的靈活選擇。民進黨不能自恃有美國支持，就認為可以肆無忌憚地玩弄文字遊戲，且無須負起恢復兩岸對話管道的責任。

蔡英文主政8年已證明，文青風的兩岸論述無法打破僵局，更難維繫台海和平。美國都希望與中國大陸設置「護欄」以管控衝突風險，台灣更沒理由迴避這問題。賴清德走在美中共管台海的鋼索上，除了謹慎不逾越紅線，更應在尋求美國為後盾的同時，跟隨尼克森的腳印，勇敢跨出打造兩岸永續和平的一大步！

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）