距520就職不到1個月，賴清德在民進黨中執會表態，呼籲「兩岸執政黨負責任地展開良性對話」。這是他自勝選以來，首次針對兩岸政策提出系統性的構想。相對陸委會和部分綠委在馬習二會後，反射性以輕佻奚落之詞加以貶抑，賴清德及其核心團隊，顯然更重視習近平所傳遞的戰略耐心，和針對台灣不同民意板塊所釋出的彈性空間。

解禁團客 釋放善意第一步

民共對話並非一蹴可及，但賴清德願意拋出，足見民進黨開始承認：兩岸問題的複雜多端和危險性，必須恢復溝通對話，但公權力部門授權的兩岸協商一時難以恢復，那麼，包括政黨對話在內的其他溝通管道，有助於相互釐清立場、交換原則底線、累積互信，並務實解決問題，有其不可或缺的補充作用。

賴清德願意務實面對兩岸問題，呼籲民共良性對話，那麼，對國民黨推動兩岸交流的各項努力，就不該再以惱羞成怒的酸葡萄心理動輒汙名化，或視為大陸對台分化打擊的手段。傅萁等立委代表團訪陸，大陸很可能趁勢開放兩岸旅遊，屆時民進黨政府應摒棄黨派之爭的成見，配合恢復疫情前大陸民眾赴台旅遊的機制，讓民間往來交融的善意與人際情感鏈接，成為維護台海和平最有效的防波堤。

賴清德提出「要重視珍惜彼此的善意」，未嘗不能變成兩岸當局互動的新模式。民進黨不願承認「九二共識」，兩岸兩會協商短期內或難以重啟，但兩岸若能在各自權力範圍，單向釋出友好的作法，並能得到對方的認可，接續以相對應的善意措施回應，這種不坐同一張會議桌、隔空進行的「行動對行動」，也能另闢兩岸關係重回正循環的蹊徑。民進黨新舊政府交接之際，如何應對大陸對旅遊等民間交流領域推出的積極措施，當可視為賴清德管理兩岸關係誠意的試金石。

賴清德在4月24日的黨內發言，提及「希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場」，側面反映出民共兩黨間，仍難就一些根本性問題達成共識，但仍應對各自的立場申述，保留聆聽的空間，抱持追求諒解、相向而行的心態。如果賴清德此情不虛，那麼在北京於習馬二會中一口氣釋出「一個中國」、「同屬一個國家」、「同屬一個民族」、「都是中華民族、都是炎黃子孫」和「同是一家人」等多層次、多重意涵的立場概念時，賴清德和民進黨是否該自問：上述概念中，哪一個是民進黨願意理解、諒解，進而與之對話的呢？或者，民進黨是否能夠提出自己的對案，足以在自己的種種堅持之外，也展現出尊重、理解大陸方面立場的能力，並鋪墊邁向民共對話之路的第一塊磚石呢？

修補兩岸 掌握台灣主體性

可以想見，賴清德拋出民共對話的構想，絕非率性之舉，必然事先得到美方的默認甚至是鼓勵。美國與中國大陸雖然圍繞烏克蘭戰爭、對俄貿易、科技脫鉤圍堵等諸多歧見，但不願台海生戰生亂，導致中美關係跌出圍欄、車毀人亡的目標則屬一致。然而，從美國國會近期軍援法案等行為，可以預見美國在烏克蘭戰爭教訓陰影下，加速對台軍火銷售和人員訓練的活動，只會更多不會更少。顧立雄一貫對美方的要求高度配合，由他入主國防部，更暗合這一默契和趨勢。

台灣的國防安全天平勢將朝美國大幅度傾斜，台美敏感領域的合作關係，將達到斷交以來的新水平，賴政府更需修補與北京的關係，累積彼此互信，台灣的安全天平才不至於完全失衡。不依賴美方「代勞」對陸折衝，也才能守護台灣掌握自己命運的主體性。

近年來勉力穿梭、又謹守在野黨交流分際的國民黨，也應廓然大公地對賴清德提出的民共交流構想積極以待，甚至傳授、分享與大陸打交道的經驗。如此，台灣各主要政黨都能逐步搭建各自對陸的互動，並讓台灣各政黨的對陸交流能擺脫抹紅、扣帽子大賽，藉此向大陸體現台灣不同板塊的民意心聲，成為處理各類民眾和產業等涉陸實務問題的又一通道，兩岸關係當能健康有序往和平方向發展。