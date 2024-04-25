準總統賴清德24日罕見的主動向中國大陸喊話，「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」，還宣布他口中「大家的好朋友」鄭文燦轉任海基會董事長，這都被視為是向對岸遞出橄欖枝。顯然賴警覺到兩岸嚴峻的局勢是未來施政最大的挑戰，但他若堅持死抱台獨神主牌，連「兩岸同屬一個中華民族」都不認同，「民共兩黨對話」勢必淪為空談。

520就職在即，賴清德25日公布第6波國安人事，沒有驚喜更沒亮點。記者會上只見內定海基會董事長的行政院副院長鄭文燦，戒慎恐懼地拿出手機，逐字念出賴清德當選感言，再推崇蔡英文總統的「四個堅持」及賴清德的「四大支柱」就是處理兩岸交流的前提。有「胖周瑜」外號的鄭文燦，此刻不再羽扇綸巾、雄姿英發，因他深諳這位置只能執行「賴意志」。

檢視這一波國安新人事，「蔡規賴隨」讓美國安心，包括國防部長由國安會秘書長顧立雄轉任、外交部長由總統府秘書長林佳龍轉任、國安會秘書長由外交部長吳釗燮轉任、國安局長蔡明彥留任，海基會副董事長邱垂正出任陸委會主委，及退輔會主委由國安會諮委嚴德發接任。整個國安團隊盡是位置搬風，只有鄭文燦的人事安排是為了安撫英系的不滿。

鄭文燦是民進黨各派系中相對溫和的知中派且足智多謀，記者會上被問及面對大陸堅持要承認「九二共識」如何因應？鄭文燦慎重拿出手機「念稿」，就怕說錯任何一句話被做文章。顯見未來的海基會董事長對兩岸政策的謹慎行事，再加上國安人事盡是主張「抗中」的鷹派，未來兩岸關係只會隨著鄭文燦仕途進冰庫更加雪上加霜。

反倒是賴清德藉由記者會，重申24日他在民進黨中執會的談話，期待兩岸執政黨對話，大談兩岸要展開自信的交流，並喊話對岸要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，才是兩岸交流的正道。這番話完全未回應對岸要求國家民族認同的底線，也定調他的兩岸政策就是在蔡英文兩岸互不隸屬的「四個堅持」基礎下，擴大為推動「民主和平四大支柱」。

換句話說，賴清德對「馬習二會」上中共總書記習近平所說，「要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局」的橄欖枝仍不打算接受。因此前總統馬英九訪陸返台後，一番「炎黃子孫」的談話，竟被陸委會回酸是「古代傳說」，勿套用在他人身上。這種台獨基本教義派的思維，正是賴無法與對岸展開對話的最大心魔！

由此可預見賴清德的520就職演說，不會有超出「四個堅持」與「四大支柱」的論述。而賴清德與蔡英文最大的不同是，賴的政治性格更孤僻強硬。他在2015年擔任台南市長時，就以台南市議長李全教涉賄選為由，高舉對抗黑金大旗拒進議會232天。如今賴雖喊話民共兩黨對話，卻不願凍結《台獨黨綱》，光是取巧的喊話兩岸自信交流，未來兩岸關係恐怕只會頻現黑天鵝。

（作者為大學教師）