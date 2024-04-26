近日，「融青春、聚能量、向未來」兩岸青年發展交流營在浙江省溫州市圓滿結營。來自台灣物流、電商等行業的30多位青年走進溫州，與10餘位在溫台灣青年、溫州青年一起，開啟參訪體驗、交流交心、互學互鑒之行。

連日來，台灣青年親身探尋、體驗溫州的地理生態、民俗風情、創業就業環境，以及悠久的歷史文化淵源。走進永嘉楠溪江麗水古街，看詩畫山水，品民俗風貌；考察永嘉巖頭「桃咖啡」項目，感受鄉村振興實踐；參觀溫州工美電商直播中心，學習電商知識，體驗工美技藝......在探訪交流中，台灣青年感受溫州人文特色及「千年商港」底蘊，瞭解近年來溫州高速發展所帶來的機遇。

「山美水美，城市發展快速，這幾天的所見所聞所學讓我收穫滿滿，不僅拓展了眼界，增長了見識，還結交到許多新朋友。」結營儀式上，台灣青年分享了此次大陸之行的收穫與感悟，並表達了對兩岸青年加強交流的期望。

「大陸智能產業發達，強大的信息化服務能力給我留下了很深的印象。」從事自媒體行業的台灣青年小陳(化名)表示，願意把自己的所見所聞分享給台灣的家人朋友。

溫州糯米飯、永嘉麥餅、楠溪素面……溫州特色美食則從另一方面給台灣青年帶來了新奇體驗，更讓他們體會到了溫州的豐富多元。

此外，溫州台灣青年創業就業服務中心負責人還現場講解，介紹了溫州的發展前景和台灣青年在溫創業就業政策；溫州創業青年代表分享了電商乾貨、創業心得；在溫台灣青年代表分享了自己在溫州創業、就業的經歷及感受，暢談大陸的發展環境和機遇，並邀請台灣青年朋友們來溫州創業就業。

溫州與台灣地緣相近、習俗相通、血脈相承，有著深厚的淵源。近年來，溫州秉持「兩岸一家親」的理念，全域打造「台青築夢家園」，持續優化營商環境，不斷優化惠台政策，助力台灣青年來溫築夢，「好近、好親、好暖心」，讓溫州這座城市在台灣青年心中留下了溫暖的底色。（張益聰）

（本文來源：中新網）