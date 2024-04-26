經過相當一段時間的糾結，4月20日，美國眾議院以壓倒性優勢，通過總額為950億美元的對外援助法案。法案下周在參院通過已無懸念。

主要內容為：美國向烏克蘭提供610億美元援助（烏克蘭安全補充撥款法案），向以色列提供264億美元援助（以色列安全補充法案），對伊朗制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產等（21世紀透過實力達成和平法案）。與中國有關的內容有兩項，一是，提供20億美元的對台軍事援助（印太安全補充法案。援外法案中19億美元是提供給台灣及區域夥伴國家的國防物資和服務）。二是，抗衡中國。強制TikTok脫離中國母公司字節跳動，否則，按照美國的「菜單哲學」，意味你「要被封殺」（納入21世紀透過實力達成和平法案）。

美國國務卿布林肯已宣布4月24號訪華。在中美接觸趨勢仍保持的情況下，美國一方面與中國的高科技戰，打得「如火如荼」，一方面又以「軍援台灣」，作為見面的「伴手禮」，且不說禮節上的「粗魯」，客觀上也是硬生生地，把台灣往美國所謂的西太平洋第三戰場推，目的何在？民進黨的快速反應，其「感恩戴德」態，又是為了什麼？

一、美國與西方國家利益的平衡

美國為什麼在這個時候，通過這筆巨額援助法案？歸納一下，網上熱議大概分為：再不援助，盟友就頂不住，就得撤了。美國支持的俄烏戰爭、巴以戰爭，均不順利，「現狀」超出美國，也超出美國盟友的預期；堅持美國第一，堅持「美國回來了」的全球戰略部署。顯示美國有「應對三個戰場」的能力；為11月的美國大選，增加與中國戰略博弈的砝碼，滿足美國軍事需求，淘汰舊裝備，實現換代、創新，共和黨眾議院議長麥克強生改變立場，法案得以在眾議院表決，共和黨內部分裂的等。

美國是一個軍事工業複合體。美國對外軍事援助，是美國國家對外戰略的一個重要組成部分，是為美國利益服務的。從這點出發，很容易明白，這次大手筆的軍事援助，主因之一，是實現美國國內、美國與西方國家之間的利益平衡。

如：國會對援烏法案高票贊同。但兩黨移民政策有分歧的「邊境安全與政策」法案，未達2/3的投票支持而流產。如《回收法案》規定以俄羅斯資產為抵押，首批80億美元凍結款將直接轉為對烏克蘭的援助。歐洲對此立即表示擔憂，提出俄羅斯被凍結的財產大部分在歐洲境內，俄羅斯的報復將集中在歐洲。美國不遵循國際金融秩序，有可能導致歐洲資本繼續流出等。

西方利益的平衡還有一個參照。以色列導彈襲擊伊朗本土後，美國要求雙方克制。緊接著美國國會就加班加點，通過對烏克蘭和以色列的援助方案。時間點掐得很準，利益契合包括對伊朗的制裁，凍結俄羅斯主權資產，迫使TikTok脫離中國母公司，環環相扣。澤倫斯基本人說過，西方援助烏克蘭，但大部分利益，留在美國境內。這筆鉅款法案後面巨大的利益，不難想像。這也是為什麼，拜登政府上任以來，執政特點就是：一手緊握財政撥款，一手推行戰爭政策。

二、美國的目的，民進黨的反應。

美國的目的十分清楚，就是繼續強化台灣扮演的，「抵禦中國威脅」的角色。自裴洛西「硬闖台灣」後，民進黨當局就一直在強化其挑釁者角色。美國軍方則揚言，要中國「吸取烏克蘭戰爭的三個教訓」，美國共和黨中的反華勢力叫囂，「台灣比烏克蘭更重要」。這次法案通過後，美國太平洋艦隊司令就直言不諱地宣稱，「以色列的案例，對台灣有正面效應」。

民進黨當局方面，「總統」蔡英文立即表態，感謝美國的「厚愛」，防務部門也快速跟進，對「美國國會在中東衝突加劇，俄烏戰爭持續之際，仍同意編列81.2億美元，以確保台海和平穩定」表示感謝。展現出美方對台灣「堅若磐石」的支持。表示將「戮力強化戰備能量，確保台灣的安全及台海和平穩定」。這是要往美國暗示的「第三戰場」靠攏？

三、「搶流量」？還是要「動真格」？

「搶流量」有兩層含義。一是指馬英九訪問大陸以來，島內民眾的反響巨大，國民黨人士紛紛提出台灣民眾關心的議題，相繼組團訪問大陸。相反，綠營喪失對「資訊優勢」的把控，「資訊繭房」也被從大陸訪問歸來的台灣青年戳破。這種情況下，重炒「台灣安全」，民進黨可以與國民黨「搶流量」。二是把關注點，吸引到「民進黨新政府」將扮演的角色上來。「賴蕭配」已提前「接班」，上台表演。目的就是要「搶流量」，「搶眼球」。

近日，賴清德不但視察潛水艇基地、空軍基地，還發表台灣準備「隨時戰鬥」的講話，暗示將在應對「中國威脅」上，可能「動真格」。傳遞資訊還包括，民進黨對美國拉緊台灣的潛在回應。如暗示：如果開戰，彈藥不夠，可在台灣生產，台灣將參與美國在西太平洋的「利益再平衡」等。這離公開挑起兩岸分裂，已經不遠。難道這是賴清德「520」講話「底稿」的一部分？

美國國會通過的援助法案，只會延長戰爭。是典型的逆歷史潮流而動。世界絕不可能只為美國一家的利益埋單。

民進黨當局如果不認清形勢，拒絕走一個中國的正軌，繼續迎合美國擴大戰爭，犧牲兩岸人民利益的對台政策，「動真格」的後果是：不但風險自負，「事實台獨」及其團隊，還會早日下台。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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