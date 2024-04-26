近日台灣各地水庫蓄水率快速下滑，以25日即時水情觀察，尤以石門水庫25.1％、竹科重要水源寶山水庫26％，最令人憂心，至於南部的南化水庫、曾文水庫也分別降至25.1％、34.5％。雖然近日豪雨稍解部分水庫之渴，但全台逾半數水庫蓄水率全落至1～4成，水情吃緊與2021年的百年大旱相去不遠。

事實上，台灣的雨水非常豐富，原本不該缺水，只是這些雨水往往集中在5～10月降下，11月～次年4月雨量不多，前者為豐水期，後者為枯水期，枯水期只得仰賴水庫供水。然而水庫之水有限，既要供應農業灌溉，也要提供民生飲用，還要分給工業部門，如此用到3、4月，水庫的水所剩無幾，北部翡翠水庫尚好，其餘就很難樂觀了。

多數人也許不知道台灣一年降了多少雨水，我們一年用了多少水，依據水利署統計，2021年全島降雨量947億噸，我們一年利用的總水量只占降雨量的15.1％，台灣之所以缺水「不是因為沒有水，而是沒有留住水」。一年降的雨有60％流到大海，有25％被蒸發，由此可知，我們沒有善用老天爺給我們的水，若能善用，何來缺水？

如今政府每遇水情吃緊，就只會在15.1％裡打轉調度，最後總是徵用農業用水來救急，然而把農業用水挪給工業，這自然會影響農民的權益，政府雖有提供休耕補助，然終非長久之計。政府不該只盯住這15.1％，而應該放眼於如何留住那流到大海的60％，若能讓雨水少流一些到大海，台灣哪裡會缺水？而如何讓雨水留住？興建水庫及人工湖都是可行的作法。

2002年當時的水利署長黃金山表示：「不論石門水庫或翡翠水庫所蓄飽的水量，也僅足夠供應70～110天左右，若在9月水庫不蓄滿水，隔年春季供水壓力必然倍增，要解除缺水的壓力，有必要繼續規劃興建新的水庫。」

黃署長2002年的談話早已點出改善之道，然而20年來的政府並未實現這一思維，甚至已通過的計畫因故喊停者，所在皆有，例如2003年報行政院核定執行的「曾文水庫越域引水」，此計畫鑑於高雄地區有水無庫，曾文水庫有庫無水，若能把荖濃溪、旗水溪豐沛的水量引入全台最大水庫，南部缺水立獲紓解，原計畫於2012年完工後每天可增加60萬噸的供水。然而，就在此一工程東、西引水隧道逐年推進之際，2009年八八水災重創小林村，越域引水工程被認為是小林村崩塌的原因，以致此一計畫功敗垂成。

另一個計畫是2011年獲經建會通過的「穩定南部供水計畫」，這項計畫除了執行曾文、南化、烏山頭水庫清理改善，也規劃興建高屏大湖，預計於2016年完工後，每天可以增加十多萬噸的供水。事實上，計畫中的高屏大湖原名吉洋人工湖，經濟部早在2000年已著手規劃，然而，此一計畫雖獲經建會通過，最後也半途而廢。長期以來，不少人工湖計畫在推動數年後都無疾而終，這些難以實現的計畫當年花費多少心血，投入多少人力，自不應任其歸入歷史檔案，而應該再拿出來加以檢視，今時非彼時，也許仍有成功的可能。

國發會今年3月委員會議曾邀請水利署就「產業五大要素優化政策執情形」中的供水要素進行報告，水利署表示今年工作重點在開源方面，主要工作在於寶二水庫加高，吉貝海淡、七美海淡及再生水，在調度方面則是進行曾文水庫與南化水庫的聯通管工程，至於曾文水庫越域引水、高屏大湖兩項計畫則持續中止，並無進展。

我們認為，水利署及前身水利局自2000年以來所提的計畫解決不少陳年老問題，值得肯定，其中最為人稱道的自然是員山子分洪，一舉終結了基隆河每逢颱風就淹水的困境，然而面對百年大旱，穩定供水這件事，水利署則顯得力有未逮，主因水庫、人工湖、越域引水等計畫，事涉跨部會協商，以及跟地方溝通，非有行政院盡全力支持，不可能成功。

水情吃緊將讓民怨沸騰，投資觀望，重創府院聲望，準總統賴清德、準閣揆卓榮泰必須以新思維來處理這個問題，否則明年此刻、後年此刻百年大旱還會上演。想想，2021年老天爺給我們一年947億噸的雨水，眼看著568億噸流入大海，是老天爺虧待我們？還是我們的努力不夠？答案應是不言自明。