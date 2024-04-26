大陸土地是台灣的264倍，人口是台灣的65倍，GDP是台灣的23倍，軍費是台灣的16.5倍。自1949年中華民國政府播遷來台，中共從未放棄「國家統一」的目標，但台灣是一塊寶地，兩岸周旋75年，不但未失去實質獨立的地位，經濟表現更讓世界折服，人均GDP領先大陸約2.5倍，半導體產業與先進晶片製造能力是世界經濟運轉不可或缺的一部分，成為西方國家「挺台」的重要理由。

中美關係決定台灣命運

但不能否認，75年來台灣的命運，從來不完全由自己決定，更多決定於國際政治，尤其中美的互動，過去如此，可見的未來亦復如此。民進黨即使不接受中華民國成立於1912年的事實，也不能忽略中華民國從1949年到1986年民進黨成立，30餘年間爭生存、求發展的歷史，其中有許多經驗值得賴清德團隊體會、擷取。

民進黨喜歡談台灣主體性，但所謂台灣主體或台灣主權，主要滿足內部政治的需要，對外部關係意義不大。不但大陸不接受「台灣主權」的存在，聯合國2758號決議文更認定世界上只有一個中國，由大陸代表中國；美國雖然支持台灣實質存在的現狀，但「認知」「一個中國」，不承認台灣為主權國家，歷屆美國政府均依據《台灣關係法》協助台灣自我防衛。

美國原本已放棄中華民國與台灣，但1950年韓戰爆發，美國體認到台灣位居第一島鏈核心，是圍堵、制衡蘇聯與中國共產勢力的關鍵位置，杜魯門總統命令第七艦隊進駐台灣海峽。70年代美國改採聯中抗蘇策略、90年代與中國「合作中有摩擦」、2000年美中聯手反恐、2018年進入美中大國競爭階段，將近3/4個世紀以來，台灣始終是美國第一島鏈的戰略核心利益。更重要的是，台美擁有共同的價值觀，台灣生產的先進晶片美國不可或缺，「台美關係堅若磐石」並非「大內宣」。

不過，近年中國經濟、軍力迅速崛起，中美大國競爭陷入「修昔底德陷阱」，執政的民進黨拒絕接受「九二共識」，面對2020年香港變局，對外「倚美抗中」、對內「抗中保台」，兩岸關係急遽惡化，2027年大陸武力犯台說甚囂塵上，台海兵凶戰危。所幸2023年11月舊金山「拜習會」上，大陸國家主席習近平表明沒有攻台計畫，日前會晤前總統馬英九，更以「中華文化」、「中華民族」定義兩岸關係，期待兩岸交流恢復。不過，這並不代表台灣就可高枕無憂。

嚴肅面對美國護台能力

第一，管控大國競逐、避免衝突、建立護欄是拜登政府的政策，如果2024年美國政黨輪替，共和黨政府會有自己的中國政策，川普講得非常清楚，他當選後會與中國經濟脫鉤。第二，美中關係的本質是「競爭」，護欄是「管理」，由中美高層對話雙方拋出的議題與對話成果看來，兩國互信薄弱、競爭激烈、管理困難。第三，美國社會反中氛圍高漲，戰略學界保守派不斷倡議利用台灣和中國打「消耗戰」、鼓勵大陸民眾推動「政權更替」。總之，美中關係隨時可能出現變局。

前總統馬英九日前在臉書大哉問：美國政府毫無保留地挺以色列，如果台海發生戰爭，美國會如此毫無保留地挺台灣嗎？這個問題十分嚴肅。馬英九只從「意願」的角度提出質疑，但更重要的是「能力」的問題。一個簡單的對比，1995年台海危機，美國出動兩艘航母就解除了危機，2022年、2023年大陸兩度發動環台軍演，美國卻束手無策。如果「東升西降」為真，美國護台的能力問題，就必須嚴肅面對。

台美擁有共同價值觀與地緣政治利益；兩岸擁有共同的中華文化資產，美中兩強在「修昔底德陷阱」前徘徊，台灣應扮演「煞車器」而不是美國「棋子」的角色。冷戰時代蔣介石總統同樣依賴美國，但他至少兩次對美國說不，第一次是823炮戰期間拒絕放棄金馬兩島，第二次是越戰期間拒絕美國部署核武，這才是「堅持台灣主體性」。善用「中華文化」資產、必要時對美國說不，是兩岸和平密碼。