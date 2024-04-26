岸田內閣會議通過的2024年版《外交藍皮書》有兩個觀察點：在中日關係上，恢復中斷5年的「戰略互惠關係」表述；對韓關係則延續自2010年版以來的「夥伴」定位。日本政府最新版「藍皮書」對中、韓關係的用字遣詞，是為再三延宕的「中日韓峰會」創造條件。

美國引導國際政經一元化

在中美大國競爭格局下，日、韓站隊美國，中日、中韓外交難以言好，所幸經濟界仍保持密切交往。但新冠疫情後，中國經濟放緩，日、韓追隨美國避開中國，「去風險化」發酵，對中國的貿易依存度正在下降，中日關係出現「政冷經冷」的徵兆。

此外，日本、菲律賓等鄰國因東海及南海爭端，與中國在東亞海域齟齬不斷，日本首相岸田文雄在美國國會演說中直指中國構成「戰略性挑戰」，決意與菲律賓簽訂《相互准入協定》（RAA），建構美、日、菲三方安全合作，共同應對中國的安全挑戰，並與「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）以第二支柱「個別計畫」方式，展開人工智慧、極音速武器等先進科技領域合作，「美日同盟」形同擴容。

美國總統拜登積極團結盟國，將印太的安全機制多邊化。再者，過去政治與經濟存在二元性，中日關係即便「政冷」亦能維持「經熱」，但美、中科技競爭下的國際關係，政經結構漸趨一元化。政經「一元化」與安全「多邊化」的勢頭下，中國外交面臨變局，使北京欲改善與周邊國家關係難度加大，周邊外交出現「赤字」。

所幸根據中國日本商會1月15日公布的《會員企業景氣、事業環境認識問卷結果》，中國經濟的前景雖不明朗，但26%的企業認為中國是「最重要市場」，25%的企業則認為中國是「三個重要市場之一」，合計超過半數的日本企業將中國定位為重要市場。日本經濟界仍希望維繫在大陸的投資，藉此尋求深化合作的機會。

中國外交視周邊為中國安身立命之所、發展繁榮之基，日、韓兩大鄰邦，更是周邊外交的重中之重。大陸外長王毅表示，中國將繼續堅持以鄰為伴的方針，與日、韓共同努力，為三國合作重回正軌的發展方向做出新貢獻。王毅提出中、日重建「戰略互惠關係」的路徑圖，包括建立正確相互認知，明確雙方互不構成威脅、互為合作夥伴，各自堅持和平發展，尊重彼此正當關切。中國支持本次輪值主席國韓國全力實現「中日韓峰會」在首爾召開，王毅甚至主張擴大「中日韓峰會」，倡議推動「中日韓+X」的合作，帶動區域內外共同持續發展。

中國推進東亞經濟一體化

大陸國家主席習近平曾言，「亞洲好世界才能更好」，「中日韓峰會」是踐行戰略互惠關係、追求亞洲共好的重要拼圖，亦是扣好中日韓關係「第一粒鈕扣」的關鍵。為建構三國夥伴關係的「中日韓峰會」以經濟為主，今年大陸亦可能循例以主管經濟的總理李強與會，上屆峰會確認「將追求具有充分附加值的中日韓自由貿易協定（FTA）談判」，今年能否具體推進「中日韓FTA」成為焦點。

美國不分民主、共和兩黨，對開放美國市場與關稅減讓興趣缺缺，《印太經濟框架》（IPEF）基本上為以美國為主的供應鏈合作，對美國的盟國而言，經濟利益不大，況且川普若重回白宮，IPEF的存續尚在未定之天。日、韓對川普退群多邊、輕視亞洲餘悸猶存，外交須適時回防東亞。

中、日、韓人口總和占世界的20%，GDP加總更超過全球的25%，「中日韓FTA」無疑是全球最具競爭力的自貿區，能與「北美自由貿易區」及歐盟形成三足鼎立之勢。「中日韓峰會」若能加速「中日韓FTA」談判，將可守護多邊主義，避免全球供應鏈各以中、美為首一分為二，世界經濟再陷冷戰結構的全球治理失序。

中國大陸周邊外交雖有波瀾，但勢頭依舊，如何藉「中日韓峰會」的召開，共同為推進東亞經濟一體化創造條件，不僅可間接加固中、美競爭的「護欄」，更可藉此破解周邊外交「赤字」。