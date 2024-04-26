去年11月，我經由學術界友人引介，接到大陸安徽財經大學口頭聯繫，邀我在今年4月間前往該校，演講兩岸關係與中美博弈格局。

我與該校素無聯繫，乍接此訊，初感訝異。安徽我從未去過，但諸如曾國藩、劉銘傳與胡適等歷史名流，俱為皖省人氏，令我神往；而且兩岸關係與美國問題，本屬我以往專業及目前大學教職主題。秉此一念，我回覆接受該校邀請。但旋獲主辦方表示：其餘數所高校（大陸對大學的別稱）也有意邀我趁便前往演講。由於我台北尚有他務，不能羈留大陸太久。經過協調，洽定4月9～14日先後往訪安徽財經大學、南京大學、浙江工業大學、北京語言大學、北京聯合大學5校。

啟程前夕，北京企業界高管智庫「四為學堂」希望我停留最後一站北京時，也為該智庫50多位各企業高管成員演講與交流。

由於這是我首度在大陸公開演講兩岸關係，而且在台灣大選過後，時間格外敏感。經過深思，我訂了個四平八穩的講題：「兩岸關係的回顧與前瞻」，但其中涵蓋了陸人高度關切的中美關係與美國大選。

綜合這次大陸「五高校、一智庫」的公開演說與答問，加上每天午晚餐席間與各單位相關主管的交談，陸方人士的詢問很多。我歸納他們的重點問題如下：

一、台灣大選藍白合破局的關鍵原因為何？其中美國有無扮演角色？二、國民黨為何在台灣社會得不到青年的共鳴？這次「馬習二會」顯示馬前總統與國民黨高層間的溝通似有卡卡？三、金門陸船事件中，蔡政府的強硬對陸政策，到賴清德上任後是否會轉變？四、蔡總統任內對美國甚為扈從，是否有把柄握在美國手裡？五、台灣青年為何從民進黨轉向柯文哲？民眾黨大選失利後因為政治資源不多，是否會逐漸泡沫化？

六、兩岸如何基於文化的共通性來促進政治主張殊異認知的拉近？七、兩岸在高端晶片方面有無合作的可能？如何避免現有的國際阻礙？八、中華民國過去高呼「反攻大陸」口號，卻逐漸成為空話。反觀大陸目前高呼的一些政策主張、口號，將來是否也會落入同樣情境？九、如今中美對峙情況嚴峻，中國駐美外交官如何推展工作？十、中國應該增進跟俄羅斯與北韓的密切關係嗎？

由於身在大陸，上述的這些問題，有些我可據實回答，有些我只能輕描淡寫，有些我則不便回答。不過，從各該問題被提出的過程中，我有下列的感想與體會：

一、大陸目前在高度管控氛圍下，陸人不敢就其內部政治與經濟問題，公然詢問外人意見。上述第八個問題是個例外，來自一位年長觀眾，顯示資深陸人的心中感慨。

二、陸人對於台灣政黨與大選的議題相當關注，但由於兩岸缺乏制度性管道，所獲訊息大多來自台灣媒體與網紅名嘴，再者就是大陸小粉紅之類的網紅二手傳播。其間的可信性可想而知。

三、顯然因為美國這幾年來在全球炒作的「反中套餐」，大陸疑美甚至反美的情緒甚為普遍。我沿途停留各地，幾乎每個人問及我藍白合破局時，都懷疑是「美國人搞的」。這讓我聯想到，台灣只要出現負面事件，民進黨媒體或政客們大多推給「阿共幹的」。兩者有異曲同工之妙。

四、大陸各界，「70後」（1970年代出生）甚至「80後」逐漸接棒。他（她）們雖然受制於中共的意識形態，反對民進黨與「台獨」；但私下對於兩岸關係的看法不同於上一代，尤其教育程度或國際觀水平較高者。甚至高校學生也有較具自由派思想的憤青，只是不便公然表態。

總之，大陸不是鐵板一塊。賴政府若想消弭當前嚴重的「兩岸隔閡」，撇開地緣政治與中美博弈等複雜因素不談，可從單純的恢復兩岸文化交流開始，說不定會有意想不到的收穫。（作者為前大使、國立清華大學副教授）