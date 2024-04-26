耶魯大學教授羅奇（Stephen Roach）的新書《意外的衝突》繁體中文版最近在台問世。書中主要想闡釋美中兩大國對於彼此的不實敘事，可能加深誤解，造成敵意螺旋上升，從而使本應合作互利的關係釀成意外的衝突。

曾長期擔任摩根士丹利投資銀行亞洲區主席的羅奇被外界認為是中國通，因此書裡他有不少對中國大陸的觀察頗具參考價值。例如，他認為中國消費者的過度儲蓄，導致消費主義與動物本能的欠缺，使大陸的內循環市場不夠暢旺，形成經濟自主性不足與過度仰賴出口市場的隱憂。但另一方面，由於專業所限，他對大國政治互動的看法未必全然客觀正確，例如他對中俄關係與南海主權的看法，就顯然欠缺了理解歐亞歷史的深度與政治現實的厚度。

對比之下，他對美國政客關於中國的不實敘事認識較深，書中提到，美國政府以包括貿易不平衡、智慧財產權、網路安全、人權等理由，施加各種制裁手段打壓中國經濟與企業發展。以貿易為例，美國對106個國家出現多邊商品貿易逆差，但不實敘事的責任卻主要推給中國大陸，企圖以對其施加額外關稅縮減逆差。

然而關稅戰3年，對中國大陸逆差微降，但對他國的逆差卻激增。顯然美中雙邊貿易談判並未解決美國存在多邊貿易逆差的結構性問題：過度消費，儲蓄不足。遲遲不撤銷對中國商品的加徵關稅，相當於對美國企業和消費者的額外加稅，因為是他們（而非中國出口商）被迫繳付進口稅。這無疑也是令美國核心通膨居高不下的重要原因之一。

現有海關貿易統計忽略全球化生產高度分工，形成緊密全球價值鏈的事實。因此，明明是美國七大科技熱門股之一的蘋果公司，由於製造外包的成本低廉，助益公司獲利頗多，股價因而節節高升。然而以iPhone手機來說，由河南鄭州裝配，再從上海運往美國的6千萬台手機，雖然中方只有約6億美元的加工價值，但在統計上卻是美國的170億美元對中國的貿易逆差。若考慮來自日本、台灣和南韓的手機零件所占約55％的出廠成本，美國對日、台、韓的貿易逆差應該要增加93億美元才對！

不實敘事簡單好用，說久了連自己都會相信。即使後來被證明不符事實，也可以很快換套論述。例如這兩年美國國務卿、商務部長、財長、甚至歐洲政經高層接踵訪華，明顯已經不再用貿易不平衡的說詞，連新疆強迫勞動、侵犯智慧財產權、網路安全等都不在嘴邊絮叨，而是出現了「去風險」與「產能過剩」的新說詞。而且，就像中央廚房產出的說帖一樣，去年所有的歐美高官異口同聲「去風險」，今年又眾口一詞的「產能過剩」。

但結構調整未變，一切內容還是新瓶舊酒。歐美「去風險」搞「友岸外包」，那中國企業就遷移產能到墨西哥、越南、印度等歐美的友岸。這番操作，換了生產地標籤但一切未變，不是如同「國王新衣」自欺欺人嗎？

今年的敘事「產能過剩」也一樣搞笑。經濟學裡所謂的產能過剩意味著供給大於需求，既然中方在新能源電池、太陽能板、電動汽車產能過剩，那就應該降價以刺激消費，達成市場供需平衡狀態吧？然而美國恐怕不想要中國商品降價，而是希望中國加價讓美國同行企業得以競爭吧？所謂的低價傾銷是無稽之談，因為中國出口的「新三樣」都比大陸內部售價為高。至於政府補貼更是令人丈二金剛，美國不是也立法補貼新能源產業，就是為了防止「全球暖化」的減碳目標啊？

不實敘事充滿謊言，但卻曲解國家真正至關緊要的議題。雖然不實敘事往往看似極有道理，民眾難以分辨真假便輕易相信，但不實敘事會造成施政的過失，令原本想要轉移的問題惡化。

美國對中國連番的不實敘事看來熱鬧，卻一點也無助於國內問題的解決。日益擴大的財政與貿易赤字，日益惡化的國內基礎建設，貧富懸殊加劇造成的毒品氾濫與治安惡化，這些裂痕都在腐蝕大國國力，美國真正能直面自身問題、具有領導力的政治家到底何在？（作者為香港中文大學金融系副教授）