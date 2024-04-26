最近地震頻繁，心情難免持續浮動不安，在串流平台上看到2016年出品的巴西電影《兜售夢想的先知》，改編自巴西作者奧古斯都．庫里的暢銷心靈書籍，看完神奇地安定下來，隨著片中的「售夢人」審視自己心中的恐懼到底來自何方。

電影一開始，一位男士面如死灰準備跳樓，心理專家勸導無效，因為想跳樓的尤利奧本身就是出名的心理醫生。後來一位神秘大鬍子爬上高樓陽台，坐在他身邊開始吃三明治，閒聊之間一語點破尤利奧的心結，尤利奧想自殺，但真正想殺死的不是自己，而是想殺掉自己的痛苦；這話讓尤利奧開始好奇眼前的人到底是誰。

《兜售夢想的先知》是2011年的原著、2016年改編成電影，電影版其實挺俗套，一開始的交叉剪接讓觀眾一頭霧水，怎麼有這麼多組人馬？又是自殺的，又是商業談判的，後來逐漸梳理出頭緒，隨著心理醫生進入流浪漢的哲學世界，諸多對白像是一場場心靈對話，面對他提出的大哉問，開始審視目前主流價值觀的盲點。

十多年前，作者已經察覺到人們可以對著手機侃侃而談，可是面對真人卻手足無措；透過流浪漢之口提出良心質問，時尚為何不能帶來幸福感，而是讓女性對自己的身材感到自卑？家屬為何要在告別式哭泣，難道不應該讚美曾與死者經歷過的美好時光嗎？

他選在墓園為慕名而來的商業菁英們上課，他認為成功商人有「特徵」，問在場誰會頭痛？誰會剛醒來就覺得累？誰會無法忍受動作慢的人？誰會一點小事就大發雷霆？在場菁英紛紛舉手，流浪漢問：「你們都是成功人士！可是身為菁英的生活品質居然如此糟糕，成功不應該帶來幸福嗎？」

劇情大轉折在發現流浪漢其實就是個逃離機構的精神病患，眾人大驚失色，卻發現他的背景更驚人，曾是什麼都有的上流人士，現在一無所有，但何者成功？何者失敗？看完電影會有不同體會。

我很喜歡片中流浪漢的對白，他說他是售夢人，賣勇氣給不安的人，賣自信給恐懼的人，賣常識給粗心的人，賣「一個逗點」給想自殺的人，讓他們可以暫停，想一想。

其實生死之間，也就是這樣「一個逗點」，這些微小但是重要的瞬間可能改變人生。可是太多人為了美好的未來、重大的使命，沒時間跟重要的人對話，早就喪失對微小事物的熱情，這樣換來的成功與渾身酸痛，又有什麼意義？

最近的地震是個警訊，在地震的當下，無論是擁有500億資產的巨擘，或是口袋裡只剩下100塊的升斗小民，都無法抵抗天搖地動帶來的恐懼。借用片中流浪漢的靈魂提問，成功的秘訣是得到金錢買不到的東西。在地震當中，你最恐懼失去什麼呢？什麼又是你珍視的東西呢？（作者為作家）