國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等4位委員將於7月底任期屆滿，新任委員提名名單引發藍白綠的政黨論戰，被提名者的專業與政治色彩成為攻防重點，連帶也牽動《NCC組織法》修法、限縮NCC換照或撤照權力、NCC存廢這三個重大議題的攻防。

外傳民進黨政府這次提名的NCC新委員名單中，包括陳炳宏、羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉；原先可能擔任主委的劉柏立傳出綠營內部有意見，可能由現任副主委翁柏宗扶正，也可能另覓人選。

在上述名單中，現任副主委翁柏宗近年的表現已被藍營認定政治立場明顯，尤其是在中天新聞台關台和鏡電視案中，被藍白質疑扮演政治打手。

至於師範大學特聘教授陳炳宏，長期擔任NCC的外部審議委員，對電視媒體產業和生態相當熟悉，但因沒有電視實務經驗，對電視產業具有較高的理想性，學者色彩較重，被部分產學界認為不夠接地氣。

另外，部分藍營與產官學界人士也質疑，陳炳宏曾任職中時報系，對中時集團似乎有「特殊感情」，過去他在中天新聞台評鑑、換照的外部委員審議中都曾扮演重要角色。這次，藍營想要求NCC的新團隊依照台北高等行政法院的判決，讓中天新聞台復台，陳炳宏能否依媒體專業而摒棄個人對旺旺中時的立場色彩，將是他能否被立法院同意提名的重要變數。

另一位傳播學者羅慧雯最具爭議。她具有媒改背景，更被批評扮演綠營側翼，偏向執政黨意志，被提名脫離不了政治任命的色彩。她本身是日本京都大學經濟學博士，近幾年來的研究計畫也大都偏重文創、電影或觀光，但她曾擔任公視董事，與電視產業不算脫鉤，在中天關台事件中，她說「新聞自由是什麼，能吃嗎？」的評論惹議，被質疑因個人政治立場失去客觀公正性。

這些具有爭議的人選，若沒有回歸專業本業、避開鮮明的政治色彩與個人立場，這次NCC人事同意權，恐難順利過關。

第二個難題來了。依據《NCC組織法》第4條第5項條文，如果新任委員沒辦法就任的話，「原委員得延任到新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制」，也就是說，如果賴清德政府不另提名單，或者不同意提名藍白兩黨推薦的委員名單，現有的7名委員可以繼續運作，變成萬年委員，這樣一來，藍白仍無力改變現在的NCC對媒體監管的權力生態。

因此，將上述條文修改為「本會委員任期屆滿未能依前項規定提任，或提任未能通過立法院之同意時，原任委員之任期即應終止不得延任。」成了藍白兩黨未來的攻防重點。

NCC當初成立時把「保障言論自由，黨政軍退出媒體，通訊傳播健全發展，媒體專業自主」列為四大目標，中天被關台後，主張廢除NCC的聲浪此起彼落，這次，在野立委若不提案限縮NCC管制媒體的權力，不得再以換照手段管控媒體，甚至進一步主張廢除NCC，那麼，「媒體監管權」恐怕又要淪為政府掌控的政治傳播工具，新聞自由將蕩然無存。（作者為大學兼任助理教授）