美國國務卿布林肯4月24日至26日訪問上海和北京，這是他相隔10個月再度踏上中國，為傳聞中的拜登訪華鋪路。與財長葉倫訪華第一站相同，兩人展現西方代議式民主政治人物的「親民」，先從品嘗美食開啟他們的在華行程。

這套「笑裡藏刀」的美式作風，中國完全看在眼裡。葉倫指責中國產能過剩，布林肯更是挾著新一輪「301調查」、《2023年度人權報告》、TikTok與中國母公司「斷開連結」等籌碼登陸，還是一副「美國例外論」的高高在上姿態，要中國「負責任地」管理兩國關係。

儘管此次布林肯訪華是根據中美領導人通話達成的共識，但美方卻提前送了一份「大禮」。拜登簽署了援助烏克蘭、以色列、台灣的國家安全包裹法案，等於對起火的世界再放一把火，更在軍援台灣問題上重重踩了北京再三強調的「中美關係第一條不可逾越的紅線」。

26日中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在北京與布林肯舉行會談，王毅在會中表達了三個「一以貫之」，內容是4月2日大陸國家主席習近平與美國總統拜登通話要旨的再度精鍊，而事前大陸外交部北美大洋洲司負責人也以樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作以及共同承擔大國責任等五大目標做了說明。

從陸方發布王毅與布林肯會談的通稿來看，只提王毅的三個「一以貫之」，對布林肯發言隻字未提，顯然北京方面有意願推動中美關係往和緩的局面前進，但絕對不接受華府各種的施壓要價與遞刀談判。這也是王毅當面向布林肯表達不滿，強調「中美關係的負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰」的原因之一。

同日下午，習近平在北京人民大會堂會見了布林肯，重申了中美扣好「第一顆紐扣」才會真正穩下來、好起來、向前走的論述，也向布林肯表達了美方需要言必信、行必果，不能說一套、做一套。習近平最後表明了雙方還有不少需要解決的問題，還有進一步努力的空間，已經說明了北京對當前中美關係的基本態度與從容不迫。

美國在俄烏、巴以問題上陷入了泥淖，近來大學師生聲援巴勒斯坦的抗議運動蔓延全美，面對總統大選危機四伏的拜登，想要靠著操作與中國又競又合的關係，展現美國依舊是世界唯一領導者的地位，這一招恐怕已在地緣政治新局下逐漸失靈。美國學生的挺巴運動就是一個象徵，美國的年輕人正在覺醒，世界其他國家的主體意識同樣在甦醒，美國的老大心態只會讓帝國衰退與墮落得更快。

習近平的「四個應該」與王毅的三個「一以貫之」，體現了北京的主場外交優勢，用實際的行動讓美方明白中美扣好「第一顆紐扣」的重要性，彼此「平視」就是不可或缺的第一步，任何的威脅只會「重蹈螺旋下滑的覆轍」。

至於台灣問題，儘管準總統賴清德喊出了希望兩岸執政黨良性對話，但只要台灣執政黨永遠只會仰望美國、蔑視大陸，任何的對話訴求都像是緣木求魚。（作者為資深媒體人）