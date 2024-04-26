準總統賴清德25日公布國安團隊人事布局，證實國安會祕書長顧立雄將接掌國防部。外界好奇的是，《經濟學人》指台灣是「世界上最危險的地方」，台灣竟推出文人來領軍，這究竟展現什麼戰略思維？讓外界不得不懷疑，背後是否與美國有千絲萬縷的關係。

去年至今，外媒不斷指台灣「從最危險變得更危險」，原因不外「認定」中共一把手習近平想在任內一統兩岸。不管北京怎麼想，如此的認定的確令西方一石三鳥，既讓美國糾集眾邦齊心抗中，藉新冷戰說服國會銷售千億軍武，更讓軍火商續掏腰包貢獻政治獻金，何樂而不為？

如果真如美國印太司令阿基里諾示警，中國的目標是在2027年之前具備侵略台灣的能力，那麼台灣此時豈能晉用從未當過兵、與軍隊毫無淵源的文人整軍經武？以此陣仗應對美國眼中危如累卵的台海，誰能相信？

藍委王鴻薇以2016與2020年蔡政府兩任期、美對台軍售從5次增至20次，認定背後必與顧立雄有關，不過龐大軍工利益體背後必涉多方角力，顧也只能是棋局中的一子，除雙方國安團隊緊密互動外，更取決於美國戰略的最高要求。

只不過，新內閣將上台，國安團隊左手換右手，都是民進黨的「圈內人」，究竟是成就了美國及美軍火商，還是犧牲了當下我國該著手進行的軍內改革及戰略整治？所謂顧立雄當防長是「配合國家戰略，國防政策轉型」的需要，看來只是說說而已，更重要的，或許是應對未來一旦「潛艦美造」及7艘國造潛艦2800億的預算如何在立院答詢、做好對民眾交待的功夫罷了。