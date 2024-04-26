這麽多年來，中國大陸一向是戰略清晰、奉行多邊主義及底線思維，對外立場世界多有認知；關鍵在於美方的變化，從競合到競爭到對抗，戰略保持模糊，從單邊主義到雙邊主義，運用印太戰略及歐洲盟邦，從單打獨鬥到拉盟友以圍堵，一直以來美國主動打各種籌碼讓中國大陸疲於奔命。但中美始終也是保持鬥而不破，共控風險，保持溝通管道暢通，倒也還是處於可控的狀態。

日前，中國外交部長王毅在北京與美國國務卿布林肯舉行會談，雙方就中美去年11月，習近平主席和拜登總統在舊金山會面，共同擘劃舊金山願景。在中美元首的共議下，中美關係稍微回穩，雙方在各領域的對話機會增多、也較為主動積極，和解略顯曙光；雙方人民和國際社會也都對此表示樂觀其成。但另一方面，中美矛盾和衝突等負面因素也在積累，雙方不時放話，敵意未減。此次布林肯訪中，王毅外長表示，中美是堅守穩定向前的正道，還是重蹈螺旋下滑的覆轍？是擺在兩國面前的重大問題，考驗著雙方的誠意和能力，雙方是引領國際合作應對全球性問題，實現雙贏多贏，還是彼此對立對抗，甚至爆發衝突，導致雙輸多輸，國際社會都拭目以待。

首先，從布林肯訪中可以清楚看出大陸當局既定的外交立場，沒有改變而只是不斷的重申，王毅强調，中方的態度一以貫之，始終從構建人類命運共同體出發，以此看待和發展中美關係，對人民負責，對世界負責，對未來負責。命運共同體就是大陸對外關係的理想。

其次，和平共處五原則就是相互尊重、和平共處、合作共赢，致力於推動中美關係穩定、健康、可持续續發展。這充分說明大陸對外始終沒變，立場基本一致。

再者大陸最大的重點在於主張尊重彼此的核心利益，美方不要干涉中國的内政，不要打壓中國的發展，不要在涉及中國的主權、安全、發展利益上踩踏中方的红线。那麽中國也不會改變現狀，製造風險危機。

總之，回到原點，中美高層會面的立場都具有相當的可預測性；中美對話的空間存在，就看彼此從何種角度來看待自己與對方發展，因此，中國大陸對美亮底牌，發球權自然在美方，美日澳或美日印澳或美加日澳印或美菲，無論各種聯合抗中的組合，甚至加上台韓，大陸對外的態度都是一致的，戰略相當清楚，期盼中美換位思考，共謀區域和世界的和平。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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