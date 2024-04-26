繼眾院之後，美國聯邦參議院23日也通過「軍援以色列、烏克蘭和台灣」的包裹法案，美國總統拜登24日簽署生效；對此，大陸國台辦依例反應，敦促美方「停止以任何方式武裝台灣」，並怒批民進黨「勾連外部勢力」；台灣這邊，蔡政府則是額手稱慶，外交部感謝美方提升台美安全合作，國防部表示既然美方已經釋出善意，那要提供的是裝備還是服務這些都可以談。

早在布林肯訪華前夕，中國外交部已將醜話說在前頭，要求美方必須對中美關係有正確認識，扣好中美關係「第一顆鈕扣」。而要想扣好這顆鈕扣，有個重要前提，那就是美方絕對不能觸碰中方台灣問題，台灣問題就是中美共識的第一條紅線，也是最不可逾越的紅線。

然而，就在布林肯腳還踏在中國這片土地之際，美國政府即堂而皇之軍援台灣、劍指中國，不但不甩中國沒把鈕扣扣好，甚至乾脆把它扯掉。此舉當然在中國討不到好果實吃，此行不僅難以管控兩國分歧，維繫兩國溝通的底線，極可能白跑一趟、無功而返。

其實，美國軍援台灣這區區19億美金，幾乎杯水車薪，對比台灣這8年來對美軍購金額根本小巫見大巫，完全不需要感恩戴德，蔡英文執政迄今對美軍購累積已超過400億美元，創下歷史紀錄，難怪美國軍火商訪台有如過江之鯽，就是衝著台灣這頭大肥羊而來。

所以，到最後錢還是回到美國軍火商的口袋裡，這是拜登今年10月大選前討好他的金主、贊助者的「肉桶法案」，台灣人民沒有分毫受益，雖然分到一杯羹，卻也惹來一身騷。

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